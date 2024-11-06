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أخبار مصر

بدوى يبحث مع رئيس "شنايدر إليكتريك" التحول الرقمي في صناعة البترول والغاز

بدوي خلال اللقاء،فيتو
بدوي خلال اللقاء،فيتو

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع سيباستيان رييز الرئيس التنفيذي لشركة “شنايدر إليكتريك”.

 

وأوضح بدوى أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي بصناعة البترول والغاز.

وتشارك شنايدر الكتريك حاليًا في تنفيذ خطط قطاع البترول المصري للتحول الرقمي بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون لاستخدام التقنيات الرقمية في مجال قياس ومتابعة ورصد الانبعاثات.

 

وأضاف أنه تم أيضًا بحث موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع الوزارة، ومن أهمها مشروع إنشاء مركز القيادة الاستراتيجي لقطاع البترول Commend Center بمبنى وزارة البترول بالعاصمة الإدارية في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة Schneider Electric Systems Egypt “SEYE”  خلال فعاليات مؤتمر ومعرض إيجيبس 2022، كجزء من خطة التحول الرقمي لقطاع البترول.

 

ومن جانبه أوضح سيباستيان أن مصر تعد أحد الأسواق الاستراتيجية لتحقيق خطط "شنايدر إلكتريك" للنمو والتوسع في المنطقة. كما أشار إلى أن مصنع شنايدر إلكتريك، حصل على شهادة "صفر انبعاثات كربونية"، ما يؤكد التزام الشركة بالاستدامة وتطبيق حلول مبتكرة في عملياتها.

 

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