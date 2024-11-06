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عميد إعلام القاهرة عضوًا باللجنتين العليا والتنفيذية لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي

عميد إعلام القاهرة،
عميد إعلام القاهرة، فيتو

تقدمت كلية الإعلام جامعة القاهرة بخالص التهاني الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة الكلية بمناسبة صدور قرار الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة رقم (٧٦٣) لعام ٢٠٢٤ بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ باختيارها عضوًا باللجنة العليا لإستراتيجية جامعة القاهرة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، وقرار رئيس الجامعة رقم (٧٧٠) بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠٢٤ باختيارها عضوًا باللجنة التنفيذية في محور تطوير التعليم وإنتاج المعرفة.

 

عميد إعلام القاهرة عضوًا باللجنتين العليا والتنفيذية لإستراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي 


وجدير بالذكر أن إستراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي تشمل أربعة محاور أساسية وهي تطوير التعليم وإنتاج المعرفة، وتحفيز البحث والابتكار وريادة الأعمال، وتطوير القدرات والكفاءة الإدارية، ونشر الوعي المجتمعي، ويشمل محور التعليم وإنتاج المعرفة، تصميم وتعميم مادة AI وتطوير الدرجات البينية لتطبيقات AI، وتطوير نماذج لغات كبيرة (LLM) لدعم أعمال وخدمات الجامعة. 

وكان رئيس الجامعة قد أعلن عن إطلاق «استراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي» في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وقد وافق مجلس الجامعة لشهر أكتوبر على تشكيل لجنة عليا تكون مهمتها متابعة تنفيذ الإستراتيجية بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها، وإنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي بكل كلية أو معهد لتنفيذ محاور هذه الاستراتيجية.


وتأتي جهود رئيس جامعة القاهرة انعكاسًا لاهتمام سيادته بتوظيف التقنيات المستحدثة وتوطنيها، والتوعية بها، وتأكيدًا على دور جامعة القاهرة الرائد في كافة المجالات.

 

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