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رابط نتيجة المقابلة الشفوية للمتقدمين في 3 مسابقات تابعة لوزارة العدل

موقع بوابة الوظائف
موقع بوابة الوظائف الحكومية،فيتو
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أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعلام عن نتيجة المقابلة الشفوية للمتقدمين في ٣ مسابقات تابعة لوزارة العدل، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

 ومن المقرر أن يقوم الجهاز بإتاحة التظلم بدءًا من غدا الخميس الموافق 7 نوفمبر ولمدة أسبوعين.


والمسابقات التي قام الجهاز بإتاحة نتيجة المقابلة الشفوية للمتقدمين فيها هي:


- مسابقة لشغل وظائف "معاون خبير" بمصلحة الخبراء بوزارة العدل في التخصصات الحسابية والهندسية والزراعية وذلك بالدرجة الوظيفية الثالثة وفقا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم أعمال الخبرة أمام جهات القضاء وقانون الخدمة المدنية.


- مسابقة لشغل وظائف "مهندس ثالث" بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل بالتخصصات الآتية: (مهندس كهرباء، مهندس مدني، مهندس إلكترونيات/ اتصالات، مهندس حاسبات) وعدد (250) في وظيفة باحث ثالث قانون، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج) وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.


- مسابقة لشغل وظائف "معاون طبيب شرعي معملي، معاون طبيب شرعي ميداني، معاون كيميائي شرعي" بالدرجة الوظيفية الثالثة، ووظيفة حرفي سادس (ب) تشريح بالمستوى الوظيفي السادس (ب) مصلحة الطب الشرعي وذلك وفقا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

 

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الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الشهر العقاري والتوثيق الدكتور صالح الشيخ المركزي للتنظيم والادارة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق موقع بوابة الوظائف الحكومية وزارة العدل مصلحة الشهر العقاري مصلحة الخبراء بوزارة العدل

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