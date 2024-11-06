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أخبار مصر

ترامب يؤكد للسيسي اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية مع مصر

الرئيس السيسي وترامب،
الرئيس السيسي وترامب، فيتو
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ثمن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اللفتة الكريمة من الرئيس السيسي، مؤكدًا اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر وأمريكا، وحرص الولايات المتحدة على تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد حفظ السلم والأمن الإقليميين.

اتصال هاتفي بين السيسي وترامب 

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا، مساء اليوم، بالرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب"، هنأه خلاله على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأكد الرئيس تطلع مصر لاستكمال العمل المشترك مع الرئيس ترامب في فترة ولايته الجديدة، في ضوء الطابع الاستراتيجي للعلاقات الممتدة على مدار عقود عديدة بين الدولتين.

السيسي يبحث مع ترامب التعاون بين مصر وأمريكا

وكذا التعاون المميز بين الجانبين الذي شهدته فترة ولايته الأولى، وبما يعود على الشعبين المصري والأمريكي بالمنفعة المشتركة، ويحقق الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.

هاريس تهاتف ترامب وتهنئه بالفوز في الانتخابات الرئاسية

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