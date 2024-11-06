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أخبار مصر

الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقي وزير الدفاع الوطني والمحاربين السابقين بأنجولا

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية , فيتو
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التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول جواو إرنيستو دوس سانتوس وزير الدفاع الوطنى والمحاربين السابقين والقدامى بدولة أنجولا والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية فى ظل الظروف والتحديات الراهنة، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكرى بين البلدين فى العديد من المجالات.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بالعلاقات التى تربط القوات المسلحة بنظائرها من الدول الأفريقية، مشيدًا بالتعاون المشترك فى كافة المجالات العسكرية.

 

المحاربون السابقون والقدامى بدولة أنجولا

من جانبه أعرب وزير الدفاع الوطنى والمحاربون السابقون والقدامى بدولة أنجولا عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التى تجمع بين البلدين الصديقين، كما أثنى على الجهود المصرية الداعمة لكافة قضايا القارة الإفريقية.

وفى ختام الزيارة وقع الجانبان اتفاقية تعاون فى مجال الدفاع والتقنيات العسكرية لتعزيز علاقات التعاون العسكرى لكلا البلدين.

حضر اللقاء وتوقيع الاتفاقية الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأنجولية.

 

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