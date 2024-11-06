الحكومة: لن يتم فرض أعباء جديدة على المواطنين بسبب صندوق النقد
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: لن يتم فرض أي أعباء جديدة على المواطنين بسبب صندوق النقد الدولي.
أسعار المواد البترولية
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: أنه لن يتم زيادة أسعار المواد البترولية قبل 6 أشهر وسيتم مراجعة توقيتات تطبيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
إعلان المراجعة الرابعة لصندوق النقد
ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ومديرة صندوق النقد ووفد الصندوق عقب انتهاء المراجعة الرابعة.
ضبط أسعار السلع والتضخم
وأشار إلى أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في ضبط معدل التضخم وستعمل الفترة المقبلة على ضبط أسعار السلع بالأسواق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.