الحكومة: لن يتم فرض أعباء جديدة على المواطنين بسبب صندوق النقد

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: لن يتم فرض أي أعباء جديدة على المواطنين بسبب صندوق النقد الدولي.

أسعار المواد البترولية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: أنه لن يتم زيادة أسعار المواد البترولية قبل 6 أشهر وسيتم مراجعة توقيتات تطبيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

إعلان المراجعة الرابعة لصندوق النقد

ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ومديرة صندوق النقد ووفد الصندوق عقب انتهاء المراجعة الرابعة.



ضبط أسعار السلع والتضخم

وأشار إلى أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في ضبط معدل التضخم وستعمل الفترة المقبلة على ضبط أسعار السلع بالأسواق.