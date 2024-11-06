السجن لـ4 بلوجر بتهمة خدش الحياء العام في تونس

حكمت محكمة تونسية على أربعة بلوجر بالسجن لمدد تتراوح بين عام ونصف وأربعة أعوام، بتهم خدش الحياء العام، ونشر محتوى اعتُبر غير لائق ويخالف القيم الأخلاقية والاجتماعية.

السجن لبلوجر في تونس بتهمة خدش الحياء

وأثار هذا الحكم جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس بين مؤيد ومعارض، إذ أعرب بعض المتابعين عن دعمهم للقرار كخطوة في سبيل محاربة المحتوى الهابط والتصدي للتصرفات المنافية للأخلاق، في حين رأى آخرون أن الحكم يمثّل تضييقًا على حرية التعبير ويعد تعسفيًا، معربين عن قلقهم من أن يُستخدم القرار لقمع حرية نشر المحتوى على المنصات الاجتماعية.

تونس تسعي لتضبط المحتويات الهابطة علي الانترنت

وأشار متابعون إلى أن القرار ينسجم مع خطوات وزارة العدل التونسية، التي تحاول ضبط المحتوى المنشور على الإنترنت ومحاسبة من ينشر مواد اعتُبرت خادشة للحياء العام.