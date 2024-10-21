طبيبة تونسية تبث عملية ولادة "لايف" على "تيك توك"

في حادثة غريبة، قامت طبيبة في تونس بتصوير وبث عملية ولادة "لايف" على تطبيق "تيك توك" في أحد المستشفيات، ما دفع السلطات المختصة لفتح تحقيق، وفق ما أكده رئيس المجلس الجهوي لعمادة الأطباء بالوسط الدكتور فؤاد بوزواش لإذاعة "موزاييك" المحلية.

وبحسب «ارم»، تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في تونس فيديو على نطاق واسع يظهر طبيبة تقوم ببث عملية ولادة مباشرة على تطبيق "تيك توك".

نشر فيديوهات العمليات الجراحية في مواقع التواصل الاجتماعي

وقال الدكتور بوزواش إنّه تمّ تحديد هوية الطبيبة وستتم دعوتها للمثول أمام المجلس الجهوي لعمادة الأطباء وسماع إفادتها، على أن تتخذ العمادة الوطنية ما تراه مناسبا في حقها.

وأضاف أنّه "من الناحية الأخلاقية لا يمكن قبول ما حدث.. ولا أحد كان يتصوّر أن يحدث ذلك"، معتبرا أنّ ذلك فيه حطّ من قيمة الأطباء وقيمة المهنة.

يذكر أن العديد من الدول العربية باتت تحاسب الأطباء على نشر فيديوهات العمليات الجراحية في مواقع التواصل الاجتماعي، لما فيها من انتهاك لخصوصية المرضى.