أخبار الاقتصاد اليوم..نجاح إنزال نظام الكابل البحري "Africa-1" في مصر.. أسعار الذهب تتراجع..وارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر وإستونيا

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

انخفض سعر جرام الذهب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية نحو 80 جنيها فى الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا فى السوق المحلى.

وتنشر فيتو أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، داخل الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها من شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وفقد سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 92 جنيها فى الجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4308 جنيهات بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3770 جنيهًا.

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3231 جنيها.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إطلاق استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الخاصة بالعمران الأخضر، وذلك خلال مُشاركتها بالمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الجاري.

استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية إستونيا وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية فقد أصدر الجهاز بيانًا صحفيًا اليوم الأربعاء يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر واستونيا.

كشف الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، توقعاته لسعر الصرف الفترة المقبلة مع المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن نجاح الإنزال الأول لنظام الكابل البحري "Africa-1" في مصر في نقطة إنزال رأس غارب على ساحل البحر الأحمر، وذلك بالتعاون مع شركة الكاتيل للكابلات البحرية "ASN"، ومن المخطط أن تكون هناك نقطة إنزال ثانية في مصر على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

أكد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات أنه بعد حسم الانتخابات الأمريكية شهدت جميع أسعار المعادن الثمينة انخفاضا عاما؛ حيث انخفضت وسط تعاملات اليوم بورصة نيويورك كالتالي:

للعام السادس على التوالي تقام فعاليات المسابقة الرياضية في ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين واعادة التأمين في نسخته السادسة، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2024 بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان: رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين، حيث تُقام فعاليات المسابقة الرياضية على هامش الملتقى مستقطبةً اهتمامًا وإقبالًا كبيرًا من المشاركين من مختلف الشركات والهيئات، ويأتي ذلك في ضوء حرص الاتحاد المصري للتأمين على تعزيز التواصل والتفاعل بين المشاركين وتشجيع الأنشطة الترفيهية والرياضية التي تساهم في تعزيز الروح الجماعية وروح الفريق بينهم

سجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 والمؤشر داو جونز أعلى مستوياتهما على الإطلاق، الأربعاء، وحقق المؤشر ناسداك مكاسب أيضا بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2024 وعودته إلى السلطة بعد أربع سنوات من خسارته الانتخابات الماضية للبيت الأبيض.

يتطلع الكثير من المستهلكين لمعرفة سعر كيلو السكر بالمحال التجارية والأسواق، نظرًا لكون السكر من المواد الأساسية التي تخضع لتقلبات واضحة في الأسواق.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بفعل ارتفاع الدولار بعد فوز مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة.