الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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اقتصاد

وول ستريت تفتح على ارتفاعات قياسية بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية

مؤشرات وول ستريت
مؤشرات وول ستريت

سجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 والمؤشر داو جونز أعلى مستوياتهما على الإطلاق، الأربعاء، وحقق المؤشر ناسداك مكاسب أيضا بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2024 وعودته إلى السلطة بعد أربع سنوات من خسارته الانتخابات الماضية للبيت الأبيض.

 مؤشر ستاندرد اند بورز موشر أسهم يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية من بنوك ومؤسسات مالية.

موشر داو جونز الصناعى وستاندر اند بورز

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 628.5 نقطة أو 1.49 بالمئة إلى 42850.4 نقطة عند الفتح. 

وربح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 82.1 نقطة أو 1.42 بالمئة ليرتفع إلى 5864.89 نقطة، وقفز المؤشر ناسداك المجمع 333.6 نقطة أو 1.81 بالمئة إلى 18772.761 نقطة.

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