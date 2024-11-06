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اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف مصير الدولار بعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد

تحريك سعر الصرف،
تحريك سعر الصرف، فيتو

كشف الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، توقعاته لسعر الصرف الفترة المقبلة مع المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

 

أسعار الصلع وتوجه الحكومة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: أن الفترة المقبلة لن تشهد أي زيادة في أسعار السلع وعدم تخفيض فاتورة الدعم وتحجيم التضخم، وفقا لتوجه الحكومة ولما تم مناقشته حتى الاَن مع صندوق النقد الدولي.

 

هل نشهد تحريكا في سعر الصرف؟

وأكد: "مفيش تعويم تاني للجنيه خلال الفترة المقبلة ولكن سيكون هناك تحريك في سعر الصرف، ووفقا لمرونة سعر الصرف فإن الدولار قد يرتفع في حده الأقصى بنسبة 5%".

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صرف الدفعة الرابعة من قرض صندوق النقد

وتوقع مصطفى بدرة، أنه سيتم صرف الدفعة الرابعة من صندوق النقد الدولي دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.

 

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