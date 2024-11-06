الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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اقتصاد

الإحصاء: 26.5 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وإستونيا خلال 9 أشهر

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء

استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية إستونيا وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية فقد أصدر الجهاز بيانًا صحفيًا اليوم الأربعاء  يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر واستونيا. 

حجم التبادل التجارى بين مصر واستونيا إلى  خلال ال9 أشهر

وكشفت البيانات عن وصول حجم التبادل التجارى بين مصر واستونيا إلى 26.5 مليون دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 22.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023  .
وسجلت حجم الصادرات المصرية إلى استونيا  3.5 مليون دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 3.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. 

وبلغت حجم الواردات المصرية من استونيا 23 مليون دولار  خلال ال9أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 18.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023  .
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى استونيا  خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024

1. لدائن ومصنوعاته بقيمة 841 ألف دولار.
2.  زجاج ومصنوعاته 614 ألف دولار.
3. ملح وكلوريد صوديوم نقى  بقيمة  501 ألف دولار.
4. محضرات غذائية متنوعة  بقيمة 353 ألف دولار.
5. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 331 ألف دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من استونيا  خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024

1. الات وأجهزة كهربائية وألية بقيمة 12 مليون دولار.
2.  ورق ومصنوعات من عجائن الورق   بقيمة 2  مليون دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الاستونية في مصر 100 ألف دولار خلال ال9 أشهر الأولى من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 200 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام المالى  2022 /2023.

قيمة تحويلات المصريين العاملين باستونيا

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين باستونيا 610 ألف دولار خلال العام المالي   2022 /2023 مقابل  549 ألف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الاستونيين العاملين في مصر 223 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 254 ألف دولار خلال العام المالي  2021 / 2022.
وسجل عدد سكان مصر 107 مليون نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان استونيا   1.4 مليون نسمة لنفس الفترة.

الإحصاء: 18.3% ارتفاعا بقيمة العجز فى الميزان التجارى خلال يوليو،4,3 مليارات دولار صادرات زراعية خلال 2023/ 2024، ارتفاع واردات الغاز الطبيعى بنسبة 210.1%

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