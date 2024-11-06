النفط يتراجع 1.4% عالميًا بسبب فوز ترامب وارتفاع الدولار
عقود النفط، تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بفعل ارتفاع الدولار بعد فوز مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة.
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إدارة ترامب ستعزز قيمة الدولار
ويعتقد المستثمرون حسب “رويترز” أن إدارة ترامب ستعزز قيمة الدولار إذ سيلزم إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم الذي قد ينتج عن فرض تعريفات جمركية واتباع سياسات جديدة قد تزيد الضغط على اقتصاد الصين، مما قد يضعف الطلب هناك.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.04 دولار أو 1.4 بالمئة
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.04 دولار أو 1.4 بالمئة لتتداول عند 74.49 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.04 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 70.95 دولار للبرميل.
وإلى جانب ارتفاع الدولار الذي يلقي بظلاله على أسعار السلع الأولية، فإن رئاسة ترامب قد تشهد تبني سياسات من شأنها أن تزيد الضغوط على اقتصاد الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم وبالتالي إضعاف الطلب، حسب “ رويترز ”.
رئاسة ترامب قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد
وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل في يو.بي.إس، لوكالة رويترز: "رئاسة ترامب قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد، ففرض رسوم جمركية على السلع المستوردة قد يضر بالنمو الاقتصادي العالمي ويؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط".
وأضاف "ومع ذلك، قد يفرض ترامب عقوبات جديدة على إيران وفنزويلا، وهو ما سيؤدي إلى تقليص إمدادات النفط من هذين البلدين إلى الأسواق العالمية، مما سيعود بالنفع على (أسعار النفط)". وتصدر إيران حوالي 1.3 مليون برميل يوميا.
العاصفة المدارية رافائيل
جدير بالذكر بدأ منتجو النفط والغاز في خليج المكسيك بالولايات المتحدة في وقف الإنتاج مع توقع تحول العاصفة المدارية رافائيل إلى إعصار من الفئة الأولى بحلول صباح اليوم الأربعاء.
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