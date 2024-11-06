بعد فوز ترامب، الذهب ينخفض 80 دولارا في الأوقية

أكد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات أنه بعد حسم الانتخابات الأمريكية شهدت جميع أسعار المعادن الثمينة انخفاضا عاما؛ حيث انخفضت وسط تعاملات اليوم بورصة نيويورك كالتالي:



- انخفض الذهب ٨٠ دولار للأوقية بنسبة ٣٪؜

- وانخفضت الفضة ١,٥٥ دولار للأوقية بنسبة ٤,٩٪؜

- وانخفض البلاتين ٢٠ دولار للأوقية بنسبة ٢٪؜

- وانخفض البلاديوم ٤١ دولار للأوقية بنسبة ٤,١٪