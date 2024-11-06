الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بعد فوز ترامب، الذهب ينخفض 80 دولارا في الأوقية

الذهب , فيتو
الذهب , فيتو

أكد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات أنه بعد حسم الانتخابات الأمريكية  شهدت جميع أسعار المعادن الثمينة انخفاضا عاما؛ حيث انخفضت وسط تعاملات اليوم بورصة نيويورك كالتالي:


- انخفض الذهب ٨٠ دولار للأوقية بنسبة ٣٪؜
- وانخفضت الفضة ١,٥٥ دولار للأوقية بنسبة ٤,٩٪؜
- وانخفض البلاتين ٢٠ دولار للأوقية بنسبة ٢٪؜
- وانخفض البلاديوم ٤١ دولار للأوقية بنسبة ٤,١٪

 

سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء

بعد حسم الانتخابات الأمريكية، أسعار الذهب تسجل انخفاضا كبيرا بالأسواق المحلية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

الانتخابات الأمريكية الذهب الفضة

الأكثر قراءة

طلب عاجل من حازم إمام بعد تسريب محادثات الفار في مباراة الزمالك والبنك

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

ظهر فجأة في الشوارع، الإمساك بحيوان غريب أصاب 10 أشخاص ببني سويف

زغلول صيام يكتب: تسريبان فقط في تاريخ تقنية «الفار» في الدوري المصري.. اشمعنا محمد عادل؟! ولماذا الزمالك؟!

بعد حسم الانتخابات الأمريكية، أسعار الذهب تسجل انخفاضا كبيرا بالأسواق المحلية

سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء

أول رد من مدبولي حول تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا باكتمال بناء سد النهضة

المصرية للاتصالات تعلن نجاح إنزال نظام الكابل البحري "Africa-1" في مصر

منوعات

المزيد

سيدة تركية تتصدى بشجاعة لـ لصتين حاولتا سرقة منزلها (فيديو)

وفاة متسلق بعد سقوطه بطريقة مرعبة من إحدى قمم الهملايا

كانت مصدر سخرية، كيت ميدلتون تكشف أول تحدي لها في العائلة المالكة

أول توابع فوز ترامب، مشهور أمريكي يخسر 34 مليون جنيه مراهنات على هاريس

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

تبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم بالسوق المحلية

إحالة سائق توك توك للجنايات بتهمة التعدي على قائد أتوبيس بحدائق القبة

المزيد

انفوجراف

أعلى المسلسلات الأجنبية تقييمًا في 2024 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل جزاء المحسنين في الآخرة فقط؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

ما حكم عدم التزام الصيدلي بشراء الدواء من غير الشركة المنتجة له بالسعر المحدد؟ دار الإفتاء تجيب

اليأس من الكبائر، علي جمعة يكشف أهم أوقات حسن الظن بالله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads