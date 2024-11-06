الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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اقتصاد

بعد حسم الانتخابات الأمريكية، أسعار الذهب تسجل انخفاضا كبيرا بالأسواق المحلية

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

انخفض سعر جرام الذهب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية نحو 80 جنيها فى الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا فى السوق المحلى.

وتنشر فيتو أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، داخل الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها من شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وفقد سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 92 جنيها فى الجرام.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4308 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3770 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3231 جنيها.

 

سعر الجنيه الذهب 

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 30160 جنيه.

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عقب فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام  نائبة الرئيس الحالي “كامالا هاريس”، وعودته في ولاية ثانية للبيت الأبيض. 

انخفاض العقود الآجلة للمعدن الأصفر 

 كما انخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر حسب “سكاى نيوز ” بنسبة 2.4% أو 66.1 دولار إلى 2683.6 دولار للأوقية وتراجع السعر الفوري للذهب 3% إلى 2661.28 دولار.

 

سعر الذهب كان مرتبطًا بعدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية 

 ويرى "دانييل موراي" رئيس الأبحاث العالمية لدى "إي إف جي آست مانجمنت" حسب “سكاى نيوز” أن جزءًا من الارتفاع الأخير في سعر الذهب كان مرتبطًا بعدم اليقين بشأن الانتخابات والاعتقاد السائد بأن النتيجة ستكون متقاربة ومتنازعا عليها، وفقًا لما نقلته "ماركت ووتش".

 

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