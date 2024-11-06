مدبولي: تقديرات صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض التضخم إلى 16% بنهاية العام
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن المراجعة مع صندوق النقد الدولي سيستمر لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن الدولة تحتاج إلى زيادة معدلات النمو.
وأضاف رئيس الوزراء أن تقديرات صندوق النقد الدولي يتوقع أن التضخم في طريقه إلى الانخفاض وسيصل في نهاية العام الجاري إلى 16% ويصل إلى 10% نهاية 2026.
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إن برنامج صندوق النقد الدولي وضعته مصر بالتعاون مع الصندوق، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس كان مراجعة مستهدفات البرنامج في ضوء المتغيرات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أن الفترة القادمة ستشهد عدم اتخاذ أي قرارات تضيف من الأعباء على المواطنين.
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