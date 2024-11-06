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ميرور تكشف حكاية المنزل الأكثر إثارة للجدل في العالم

أرخبيل، فيتو
أرخبيل، فيتو

كشفت صحيفة ميرور البريطانية عن المنزل الأكثر عزلة في العالم  وقالت إنه موجود في منطقة نائية يبلغ عدد سكانها صفرًا.

ويقع المنزل الأكثر وحدة في العالم على جزيرة نائية لا يسكنها أي أحد وتبعد 94 ميلًا عن أقرب مدينة مأهولة بالبشر، فيما يُعتبر هذا المنزل هو الأكثر غرابة والأكثر إثارة للجدل على مستوى العالم بسبب موقعه الجغرافي وانعدام مقومات الحياة من حوله.

 المنزل الأكثر إثارة للجدل في العالم

 وبحسب "Metro" البريطانية  إن "أي شخص يبحث عن أقصى درجات العزلة في هذا العالم قد يتوقف ليتأمل العقار الذي يوصف بأنه المنزل الأكثر وحدة في العالم، وهو العقار الوحيد على جزيرة معزولة، يبلغ عدد سكانها صفرًا".

وتقع جزيرة "إليداي" التي تحتضن هذا المنزل في جنوب أيسلندا، وهي جزء من أرخبيل "فيستمانايار"، وهو مجموعة من 18 جزيرة يبلغ إجمالي عدد سكانها 4414 نسمة فقط.

 عقار محاط بالغموض  وسط الجزيرة 

وفي وسط "إليداي" يوجد المنزل الأبيض، وهو عقار محاط بالغموض تمامًا ومهجور منذ سنوات.

ويذكر التقرير أن المنزل أثار مجموعة من نظريات المؤامرة، بما في ذلك أنه كان من المفترض أن يكون ملاذًا مثاليًا من نهاية العالم التي تقول الأساطير بأنها ستحدث بسبب الزومبي، فيما تقول نظريات أخرى إنه تم استخدامه من قبل طائفة دينية، بينما ذهب آخرون إلى أنه في الواقع مملوك للمغنية الأيسلندية بيورك.

 وتم بناء المنزل المهجور في الخمسينيات من القرن الماضي كمساحة للصيادين الزائرين، وبالتحديد استهداف طيور البفن، وهو الأمر الذي ما يزال قانونيًا في كل من أيسلندا وجزر فارو.

ولكن على الرغم من كونه أحد أكثر المنازل عزلة في العالم، إلا أن المنزل الأبيض لم يخلُ من الزوار.

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