بين التربص والترحيب، كيف يرى العالم فوز ترامب

منذ إعلان المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، فوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد حصولها على أصوات مريحة من المجمع الانتخابى أمام منافسته كامالا هاريس، بدأت تتقاطر تعليقات قادة العالم على فوز ترامب، ما بين مرحب ومستعد للتعاون، ومتخوف يراه امتدادا لسياسية بلاده بصورة أكثر وحشية.

انتخابات أمريكا بلا قيمة

من قلب أطراف الأزمة الإقليمية، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الأربعاء، الذي يخوض حزبه حربا مع الاحتلال الإسرائيلي، إن الانتخابات الأمريكية بلا قيمة بالنسبة للحزب، مؤكدا الاستعداد لحرب استنزاف طويلة مع إسرائيل.

وأوضح نعيم قاسم في كلمة له بمناسبة "ذكرى أربعينية الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله" والذي اغتالته إسرائيل في سبتمبر الماضي أنه: "نحن لا نبني على الانتخابات الأمريكية سواء نجحت كمالا هاريس أو نجح دونالد ترامب هذا ليس له قيمة بالنسبة لنا".

سياساتنا ثابتة لا تتغير بناء على أفراد

على صعيد إيران التي يناصبها ترامب العداء منذ ولايته الأولى، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم، إن معيشة الإيرانيين لن تتأثر بالانتخابات الأمريكية، وفقا لما نقلته وكالة تسنيم شبه الرسمية.

وذكر مسؤولون عرب وغربيون لـ رويترز: أن ترامب قد يعيد فرض "سياسة الحد الأقصى من الضغط" من خلال تشديد العقوبات على قطاع النفط الإيراني وتمكين إسرائيل من ضرب المواقع النووية وتنفيذ اغتيالات.

ونقلت وكالة تسنيم عن المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية قولها: "الانتخابات الأمريكية لا تعنينا حقا. سياساتنا ثابتة ولا تتغير بناء على أفراد. التدابير اللازمة تم التخطيط لها مسبقا، ولن يكون هناك تغيير في معيشة الناس".

حماس تطالب ترامب بتنفيذ الوعد

من جانبها قالت حركة حماس،الأربعاء، إن موقف الحركة من الإدارة الأمريكية الجديدة يعتمد على مواقفها وسلوكها العملي تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة.

قال قيادي في حماس لوكالة رويترز، إن فوز دونالد ترامب يضعه أمام اختبار لترجمة تصريحاته بأنه قادر على وقف الحرب خلال ساعات، ونحثه على التعلم من أخطاء جو بايدن.

بوتين يترقب أفعال ترامب

من جهته أعلن الكرملين الروسي، الأربعاء، أنه سيحكم على ترامب، على أساس أفعاله.

وأوضح متحدث الكرملين دميتري بيسكوف: "سنستخلص استنتاجات مبنية على خطوات ملموسة وكلمات ملموسة".

وأضاف متحدث الكرملين أنه "ليس على علم باعتزام الرئيس فلاديمير بوتين تهنئة ترامب" نظرا إلى أن الولايات المتحدة "دولة غير صديقة. نحن نتحدث عن دولة معادية تشارك بشكل مباشر وغير مباشر في حرب ضد دولتنا.

فيما اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري ميدفيديف، أن فوز ترامب بمثابة ضربة لأوكرانيا، خاصة في ظل التوترات المستمرة بين موسكو وكييف.

وأضاف أن فوز ترامب قد يغير من التوجهات الأمريكية تجاه الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون سياسته أكثر توازنًا بين المصالح الدولية.

الصين تدعو أمريكا للتعايش السلمي

أيضا أعربت وزارة الخارجية الصينية، عن أملها في أن يتسبب فوز ترامب إلى تقارب أكبر بين الصين أمريكا، داعية إلى "التعايش السلمي".

وجاء في بيان وزارة الخارجية الصينية: "تأمل الصين في العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتعزيز الاستقرار والتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

تهانى الزعماء العرب الموجهة إلى ترامب

كما هنأ قادة ورؤساء عرب، ترامب بعد فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية على حساب منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في منشور على موقع "إكس": "‏أتقدم بخالص التهنئة للرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأمريكى".

وأضاف السيسي: "نتطلع لأن نصل سويا لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين".

تعليق ملك السعودية وولي العهد

بدوره هنأ الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.

وبعث الزعيمان رسالتي تهنئة إلى ترامب الذي أقام علاقات ودية مع المملكة الخليجية خلال ولايته الأولى، فأشاد الملك سلمان بـ"تميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".

كذلك توجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بالتهنئة إلى ترامب وقال عبر منصة "إكس": "أتطلع إلى العمل معك مجددا لتعزيز الشراكة الطويلة الأمد بين الأردن والولايات المتحدة، في خدمة السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي للجميع".

الشراكة بين قطر وأمريكا

وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في منشور على منصة "إكس" هنأ خلاله ترامب إنه يتطلع "إلى العمل معا مرة أخرى لتقوية علاقتنا وشراكتنا الاستراتيجية، وتعزيز جهودنا المشتركة في إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم".

وهنأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ترامب ونائبه والشعب الأمريكى بنجاح العملية الانتخابية، وأكد "التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".