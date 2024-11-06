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اليهود يصوتون ضد ترامب، استطلاع رأي يكشف الفئات التي دعمت مرشحي الحزبين الديمقراطي والجمهوري

الانتخابات الأمريكية،
الانتخابات الأمريكية، فيتو

الانتخابات الأمريكية، كشف استطلاع للرأي أجرته شبكة nbc news الأمريكية مع ناخبين في 10 ولايات رئيسية عن الخيارات التي اتخذوها والتي أظهرت تباينا كبيرا.

استطلاع رأي يكشف الفئات التي دعمت مرشحي الحزبين الديمقراطي والجمهوري  

وأظهر الاستطلاع أن  54% من الإناث صوتوا للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، و44% صوتوا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، أما الذكور فقد كانت النتيجة معاكسة (44% لهاريس، 54% لترامب).

أما بالنسبة إلى العرق، فقد صوت 43% من البيض لهاريس مقابل 55% لترامب، والعرق غير الأبيض، صوت 65% لهاريس و32% لترامب.

أما بالنسبة للدين فكانت النتائج كالأتي:

  • بروتستانت: 37% لهاريس، 63% لترامب.
  • كاثوليك: 41% لهاريس، 56% لترامب.
  • يهودي: 79% لهاريس، 21% لترامب.
  • أديان أخرى: 60% لهاريس، 33% لترامب.
  • غير متدين- ملحد: 72% لهاريس، 25% لترامب.
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الانتخابات الأمريكية كامالا هاريس ترامب

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