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اقتصاد

تداعيات فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية، الذهب يتكبد خسائر ضخمة عالميا

الذهب وترامب
الذهب وترامب

الذهب، واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عقب فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام  نائبة الرئيس الحالي “ كامالا هاريس ”، وعودته في ولاية ثانية للبيت الأبيض. 

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الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

 

انخفاض العقود الآجلة للمعدن الأصفر 

 كما انخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر حسب “سكاى نيوز ” بنسبة 2.4% أو 66.1 دولار إلى 2683.6 دولار للأوقية وتراجع السعر الفوري للذهب 3% إلى 2661.28 دولار.

 

سعر الذهب كان مرتبطًا بعدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية 

 ويرى "دانييل موراي" رئيس الأبحاث العالمية لدى "إي إف جي آست مانجمنت" حسب “ سكاى نيوز ” أن جزءًا من الارتفاع الأخير في سعر الذهب كان مرتبطًا بعدم اليقين بشأن الانتخابات والاعتقاد السائد بأن النتيجة ستكون متقاربة ومتنازعا عليها، وفقًا لما نقلته "ماركت ووتش".

 

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