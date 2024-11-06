تداعيات فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية، الذهب يتكبد خسائر ضخمة عالميا
الذهب، واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عقب فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام نائبة الرئيس الحالي “ كامالا هاريس ”، وعودته في ولاية ثانية للبيت الأبيض.
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انخفاض العقود الآجلة للمعدن الأصفر
كما انخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر حسب “سكاى نيوز ” بنسبة 2.4% أو 66.1 دولار إلى 2683.6 دولار للأوقية وتراجع السعر الفوري للذهب 3% إلى 2661.28 دولار.
سعر الذهب كان مرتبطًا بعدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية
ويرى "دانييل موراي" رئيس الأبحاث العالمية لدى "إي إف جي آست مانجمنت" حسب “ سكاى نيوز ” أن جزءًا من الارتفاع الأخير في سعر الذهب كان مرتبطًا بعدم اليقين بشأن الانتخابات والاعتقاد السائد بأن النتيجة ستكون متقاربة ومتنازعا عليها، وفقًا لما نقلته "ماركت ووتش".
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