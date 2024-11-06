حزب المستقلين الجدد، رسالة الرئيس لترامب بعد فوزه واضحة المعالم تطالب الولايات المتحدة بالاضطلاع بمسؤولياتها بالسعي نحو استقرار المنطقة الملتهبة

أكد حزب المستقلين الجدد أن رسالة الرئيس السيسي لترامب لتهنئته بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية واضحة المعالم وهامة في هذا التوقيت التي تعاني فيه المنطقة من اضطراب شديد.



رسالة الرئيس تضع رؤية عميقة لما هو مطلوب من الولايات المتحدة

واكد دكتور هشام عناني رئيس الحزب أن رسالة الرئيس تضع رؤية عميقة لما هو مطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية بالاضطلاع بمسؤولياتها بالسعي نحو استقرار المنطقة الملتهبة.



وأضاف عناني أن الرئيس في رسالته نوَّه عن أمل مصر أن تكون أمريكا أكثر إيجابية كشريك أساسي لدعم الجهود المصرية التي تبذل لوقف الحرب في المنطقه ومنع اتساعها.



وأكد د. حمدي بلاط نائب رئيس الحزب أن الرسالة حملت تطلعات مصرية لتعزيز أوجه الشراكة والتعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكيه في كافه المجالات.



الحفاظ على الأمن القومي المصري

ويؤكد الحزب على دعمه للسياسة المصرية الخارجية المتزنة والانفتاح على العالم كله شرقًا وغربًا بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية والحفاظ على الأمن القومي المصري.

ترامب يحصل على 277 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 224 لهاريس حتى الآن

وحصل دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي مقابل 224 صوتا لكامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية، أظهرت أن ترامب حصد 70 مليون صوت في التصويت الشعبي مقابل نحو 65 مليونًا لهاريس.

دونالد ترامب يحسم الانتخابات الأمريكية

وأعلنت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية، بعد أن توقعت فوكس نيوز حصوله على ولاية بنسلفانيا الحاسمة، التي تزن 19 صوتًا في المجمع الانتخابي.