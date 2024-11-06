إيلون ماسك يعلق على فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية
علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية قائلا:" إن شعب بلاده أعطى المرشح الجمهوري دونالد ترامب تفويضا لا لبس فيه للتغيير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة".
ماسك: الأمريكيون منحوا ترامب تفويضا واضحا للتغيير
وكتب ماسك عبر منصة "إكس": "لقد أعطى شعب الولايات المتحدة ترامب تفويضا واضحا تماما للتغيير هذا المساء. أمريكا هي أمة البناة، وقريبا ستكونون أحرارا في البناء".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.