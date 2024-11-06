إيلون ماسك يعلق على فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية

علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية قائلا:" إن شعب بلاده أعطى المرشح الجمهوري دونالد ترامب تفويضا لا لبس فيه للتغيير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة".

ماسك: الأمريكيون منحوا ترامب تفويضا واضحا للتغيير

وكتب ماسك عبر منصة "إكس": "لقد أعطى شعب الولايات المتحدة ترامب تفويضا واضحا تماما للتغيير هذا المساء. أمريكا هي أمة البناة، وقريبا ستكونون أحرارا في البناء".