الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

إيلون ماسك يعلق على فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية

إيلون ماسك، فيتو
إيلون ماسك، فيتو

 علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية قائلا:" إن شعب بلاده أعطى المرشح الجمهوري دونالد ترامب تفويضا لا لبس فيه للتغيير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة".

 

ماسك: الأمريكيون منحوا ترامب تفويضا واضحا للتغيير

 وكتب ماسك عبر منصة "إكس": "لقد أعطى شعب الولايات المتحدة ترامب تفويضا واضحا تماما للتغيير هذا المساء. أمريكا هي أمة البناة، وقريبا ستكونون أحرارا في البناء".

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إيلون ماسك الانتخابات الأمريكية الولايات المتحدة

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