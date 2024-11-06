الملك سلمان وولي عهده يهنئان ترامب بفوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

هنأ الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، دونالد ترامب بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصل دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري على 277 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 224 صوتا لكامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي.

ترامب يحصل على 277 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 224 لهاريس حتى الآن

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية، أظهرت أن ترامب حصد 70 مليون صوت في التصويت الشعبي مقابل نحو 65 مليونا لهاريس.