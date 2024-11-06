الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الخطيب يستقبل السفير العماني ويوقع بروتوكول تعاون مع نادي النهضة

الأهلي
الأهلي

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ظهر اليوم بمقر الجزيرة، عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة، وبصحبته  أحمد بن ناصر النعيمي، رئيس مجلس إدارة نادي النهضة العماني، والوفد المرافق له.

وجاء ذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين النادي الأهلي ونادي النهضة العماني، في حضور الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي.

رحب الخطيب بالأشقاء، مشددًا على اعتزاز النادي بالعلاقات الوطيدة التي تجمع الأهلي بكافة المؤسسات والأندية في سلطنة عمان، واستمرار التعاون المثمر بين الأهلي والأندية العمانية، خاصة نادي النهضة، الذي حقق نجاحات عديدة خلال الفترة الماضية.

 

ومن جانبه عبر  عبد الله بن ناصر الرحبي، عن سعادته الكبيرة بزيارة النادي الأهلي، وتقديم التهنئة إلى مجلس الإدارة، ومنظومة الأهلي، على الفوز بكأس القارات الثلاث ضمن بطولة الإنتركونتننتال، والبطولات والإنجازات التي حققتها فرق النادي بشكل عام.

وبدوره أكد  أحمد بن ناصر النعيمي، رئيس مجلس إدارة نادي النهضة، أن ناديه يتطلع بشدة من خلال بروتوكول التعاون إلى الاستفادة من تجربة الأهلي الرائدة، وما حققه من نجاحات على كافة المستويات، والعمل على نقلها إلى نادي النهضة من خلال تبادل الخبرات خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام الزيارة حرص الخطيب على إهداء درع وعلم النادي الأهلي وقميص الفريق إلى سفير سلطنة عمان بالقاهرة، الذي بدوره أهدى الكابتن محمود الخطيب درع السفارة وكتابًا خاصًّا عن العلاقات التاريخية بين مصر وعمان.

 كما أهدى الخطيب درع وعلم النادي وقميص الفريق إلى رئيس نادي النهضة، والذي قدم له درع ناديه؛ تعبيرًا عن العلاقات الوثيقة بين الناديين الشقيقين.

نجم جديد ينضم لكتيبة غيابات الأهلي أمام زد في الدوري

غياب مدافع الأهلي عن قائمة قطر في تصفيات كأس العالم 2026

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النهضة العماني الخطيب محمود الخطيب الأهلي النادي الأهلي سلطنة عمان

مواد متعلقة

نجم جديد ينضم لكتيبة غيابات الأهلي أمام زد في الدوري

غياب مدافع الأهلي عن قائمة قطر في تصفيات كأس العالم 2026

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: تسريبان فقط في تاريخ تقنية «الفار» في الدوري المصري.. اشمعنا محمد عادل؟! ولماذا الزمالك؟!

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

أول رد من مدبولي حول تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا باكتمال بناء سد النهضة

مدبولي: لن يكون هناك تعويم للجنيه، ومصر أصبح لديها سعر صرف مرن

أسماء جلال تحذف حساباتها الرقمية من السوشيال ميديا..ما القصة؟

حقيقة هروب معلمين بالقفز من أعلى سور مدرسة (فيديو وصور)

13 قرارًا عاجلًا لرئيس الوزراء، تعرف عليها

بعد حسم الانتخابات الأمريكية، أسعار الذهب تسجل انخفاضا كبيرا بالأسواق المحلية

منوعات

المزيد

سيدة تركية تتصدى بشجاعة لـ لصتين حاولتا سرقة منزلها (فيديو)

وفاة متسلق بعد سقوطه بطريقة مرعبة من إحدى قمم الهملايا

كانت مصدر سخرية، كيت ميدلتون تكشف أول تحدي لها في العائلة المالكة

أول توابع فوز ترامب، مشهور أمريكي يخسر 34 مليون جنيه مراهنات على هاريس

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

تبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم بالسوق المحلية

إحالة سائق توك توك للجنايات بتهمة التعدي على قائد أتوبيس بحدائق القبة

المزيد

انفوجراف

7 أطعمة تساعد على تحسين الهضم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم عدم التزام الصيدلي بشراء الدواء من غير الشركة المنتجة له بالسعر المحدد؟ دار الإفتاء تجيب

اليأس من الكبائر، علي جمعة يكشف أهم أوقات حسن الظن بالله

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (2 – 4)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads