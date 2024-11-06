الخطيب يستقبل السفير العماني ويوقع بروتوكول تعاون مع نادي النهضة

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ظهر اليوم بمقر الجزيرة، عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة، وبصحبته أحمد بن ناصر النعيمي، رئيس مجلس إدارة نادي النهضة العماني، والوفد المرافق له.

وجاء ذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين النادي الأهلي ونادي النهضة العماني، في حضور الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي.

رحب الخطيب بالأشقاء، مشددًا على اعتزاز النادي بالعلاقات الوطيدة التي تجمع الأهلي بكافة المؤسسات والأندية في سلطنة عمان، واستمرار التعاون المثمر بين الأهلي والأندية العمانية، خاصة نادي النهضة، الذي حقق نجاحات عديدة خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه عبر عبد الله بن ناصر الرحبي، عن سعادته الكبيرة بزيارة النادي الأهلي، وتقديم التهنئة إلى مجلس الإدارة، ومنظومة الأهلي، على الفوز بكأس القارات الثلاث ضمن بطولة الإنتركونتننتال، والبطولات والإنجازات التي حققتها فرق النادي بشكل عام.

وبدوره أكد أحمد بن ناصر النعيمي، رئيس مجلس إدارة نادي النهضة، أن ناديه يتطلع بشدة من خلال بروتوكول التعاون إلى الاستفادة من تجربة الأهلي الرائدة، وما حققه من نجاحات على كافة المستويات، والعمل على نقلها إلى نادي النهضة من خلال تبادل الخبرات خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام الزيارة حرص الخطيب على إهداء درع وعلم النادي الأهلي وقميص الفريق إلى سفير سلطنة عمان بالقاهرة، الذي بدوره أهدى الكابتن محمود الخطيب درع السفارة وكتابًا خاصًّا عن العلاقات التاريخية بين مصر وعمان.

كما أهدى الخطيب درع وعلم النادي وقميص الفريق إلى رئيس نادي النهضة، والذي قدم له درع ناديه؛ تعبيرًا عن العلاقات الوثيقة بين الناديين الشقيقين.