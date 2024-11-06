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رياضة

غياب مدافع الأهلي عن قائمة قطر في تصفيات كأس العالم 2026

قطر
قطر

أعلن الإسباني ‎ماركيز لوبيز مدرب منتخب ‎قطر عن قائمة العنابي لمواجهتي أوزبكستان والإمارات ضمن تصفيات مونديال كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة غياب مدافع الأهلي يوسف أيمن حيث لم يتم استدعاءه للمباراتين.

وضمت قائمة منتخب قطر كل من..

وتغلب منتخب قطر على نظيره قيرغيزستان بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

 

وأحرز أهداف العنابي القطري المعز علي، وتاميرلان كوزوباييف مدافع قيرغيزستان (بالخطأ في مرماه)، وإبراهيم الحسن في الدقائق 38 و63 و81، بينما أحرز آليماردون شوكوروف هدف قيرغيزستان (76).

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