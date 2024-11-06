غياب مدافع الأهلي عن قائمة قطر في تصفيات كأس العالم 2026
أعلن الإسباني ماركيز لوبيز مدرب منتخب قطر عن قائمة العنابي لمواجهتي أوزبكستان والإمارات ضمن تصفيات مونديال كأس العالم 2026.
وشهدت القائمة غياب مدافع الأهلي يوسف أيمن حيث لم يتم استدعاءه للمباراتين.
وضمت قائمة منتخب قطر كل من..
وتغلب منتخب قطر على نظيره قيرغيزستان بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
وأحرز أهداف العنابي القطري المعز علي، وتاميرلان كوزوباييف مدافع قيرغيزستان (بالخطأ في مرماه)، وإبراهيم الحسن في الدقائق 38 و63 و81، بينما أحرز آليماردون شوكوروف هدف قيرغيزستان (76).
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