الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

زغلول صيام يكتب: تسريبان فقط في تاريخ تقنية «الفار» في الدوري المصري.. اشمعنا محمد عادل؟! ولماذا الزمالك؟!

الحكم الدولي محمد
الحكم الدولي محمد عادل

في عهد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة من قبل الفيفا بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم  في 2019 تم تطبيق تقنية (الفار) في مباريات الدوري المصري  وحدثت أمور ومناوشات ولكن الثابت من بين كل هذا أن هناك تسريبين خرجا من سيارة الفار لا ثالث لهما.  

وما يثير الشك والريبة عندي أن التسريبين الذين خرجا من سيارة الفار كان بطلهما الحكم الدولي محمد عادل، وليس هذا فقط، وإنما الطرف الثاني هو النادي الزمالك وليس لدي تفسير إن كان المقصود هو محمد عادل نفسه أم الزمالك!

المباراة الأولى في الموسم الماضي وكانت بين الزمالك والمقاولون العرب في الأسابيع الاولى من مسابقة الموسم الماضي، وكان يدير اللقاء الدولي أمين عمر حكم ساحة وعلي الفار محمد عادل. وكان هناك شك في ضربة جزاء وجرى حوار بين أمين عمر ومحمد عادل، وتم تسريبه في تلك المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وظل اللغط كبير جدا حول تلك المباراة وتلك التسريبات. 

ثم كانت الواقعة الثانية وبطلها محمد عادل وطرفها نادي الزمالك في مباراته أمام البنك في افتتاح الدوري الممتاز هذا الموسم، محمد عادل حكم ساحة وميدو سلامة حكم فيديو، ثم يظهر التسريب ولا أحد يعرف مصدره. 

إذا كان القصد هو اغتيال الحكم محمد عادل فلا يجب أن نهين التحكيم المصري ولا يجب أن يكون مادة للتقليل منه، خاصة أن العالم أصبح قرية صغيرة، فكيف يتم الاستعانة بالحكام المصريين ونحن نعلق لهم المشانق. عشرات البرامج تجلد في محمد عادل وزملائه ليل نهار دون رحمة أو شفقة. 

ألم يعد كافيا تراجع الكرة المصرية عربيا وأفريقيا وتراجع المدربين الذين غابوا عن الساحة العربية والآن نريد أن نوسع القاعدة لتشمل الحكام. 

ألم يسأل أحد لماذا هذين التسريبين؟! ولماذا محمد عادل؟! ولماذا الزمالك؟! 

أهي الصدفة أم أشياء أخرى؟!

هناك عشرات المباريات مليئة بالمشكلات والأزمات، ولم يتم تسريب شيء من سيارة الفار!

الحكم المصري محمد عادل لقاء الزمالك والبنك الأهلي ازمة لقاء الزمالك والمقاولون العرب تقنية الفار أمين عمر

مواد متعلقة

زغلول صيام يكتب عن انتخابات اتحاد الكرة: قائمة واحدة برئاسة..... موقف المهندس محمود طاهر.. ومصير النائب أحمد دياب.. والحكام رجعونا لأيام قهوة العباسية!

زغلول صيام يكتب: حركة أكرم توفيق تحسسك إنه بيلعب في الساحة! وميدو كان نفع نفسه وهو ابن الـ30 ! وشيكابالا يحل بقى عن الزمالك! والإعلام المهنة الوحيدة التي لا تحتاج رخصة!

زغلول صيام يكتب: هي عقوبة الاتحاد على ثلاثي الزمالك مناسبة.. وهدف السعيد في البنك غير صحيح! وبطولة الأهلي وهمية؟!

زغلول صيام يكتب: دونجا وشلبي وعبد الواحد رجعوا بعد سوبر الندامة! فهل نتعظ.. ونستوعب الدرس.. أشك!

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: تسريبان فقط في تاريخ تقنية «الفار» في الدوري المصري.. اشمعنا محمد عادل؟! ولماذا الزمالك؟!

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

أول رد من مدبولي حول تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا باكتمال بناء سد النهضة

مدبولي: لن يكون هناك تعويم للجنيه، ومصر أصبح لديها سعر صرف مرن

أسماء جلال تحذف حساباتها الرقمية من السوشيال ميديا..ما القصة؟

حقيقة هروب معلمين بالقفز من أعلى سور مدرسة (فيديو وصور)

13 قرارًا عاجلًا لرئيس الوزراء، تعرف عليها

البنك المركزي: ارتفاع أرصدة الذهب باحتياطي النقد الأجنبي لـ 11.154 مليار دولار بنهاية أكتوبر

منوعات

المزيد

وفاة متسلق بعد سقوطه بطريقة مرعبة من إحدى قمم الهملايا

كانت مصدر سخرية، كيت ميدلتون تكشف أول تحدي لها في العائلة المالكة

أول توابع فوز ترامب، مشهور أمريكي يخسر 34 مليون جنيه مراهنات على هاريس

سر قبعة ترامب الحمراء ودورها في جذب المؤيدين

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

تبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم بالسوق المحلية

إحالة سائق توك توك للجنايات بتهمة التعدي على قائد أتوبيس بحدائق القبة

المزيد

انفوجراف

7 أطعمة تساعد على تحسين الهضم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليأس من الكبائر، علي جمعة يكشف أهم أوقات حسن الظن بالله

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (2 – 4)

تفسير حلم تسديد الديون في المنام وعلاقته بحل مشكلة مالية قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads