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حوادث

تحرير 481 مخالفة مواكب زفاف دون تصريح بالدقهلية

حملة مرورية تحرر
حملة مرورية تحرر 1447 مخالفة السير بدون لوحات و481 مواكب زفا

 شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية حملات مرورية بمركز شرطة تمى الأمديد لضبط كافة المخالفات.

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وأسفرت جهود الحملات خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (56 مخالفة السير عكس الإتجاه – 1447 مخالفة السير بدون لوحات معدنية – 1285 مخالفة السير بدون رخصة قيادة – 240 طمس لوحات – 5960 تعمد تعطيل حركة المرور – 481 مواكب زفاف  دون تصريح).
 

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتواصل أجهزة الأمن الحملات لضبط المخالفات المرورية المتنوعة.

 

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المخالفات المرورية السير عكس الاتجاه السير بدون رخصة السير بدون رخصة قيادة

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