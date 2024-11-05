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خارج الحدود

الانتخابات الأمريكية، تقدم ملحوظ للجمهوريين في أول 80 دقيقة تصويت بولاية فلوريدا

الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية

أظهرت البيانات الأولية، لأول 80 دقيقة من عملية التصويت في يوم الانتخابات الأمريكية بولاية فلوريدا تقدمًا واضحًا للحزب الجمهوري.

 وحصل الجمهوريون على 123,386 صوتًا، ما يمثل 48.67% من إجمالي الأصوات، بينما حصل الحزب الديمقراطي على 62,799 صوتًا، بنسبة بلغت 24.77%.

ويعكس هذا التقدم المبكر للجمهوريين ديناميكية المنافسة في فلوريدا، الولاية التي تعد من أبرز الولايات الحاسمة في النتائج النهائية للانتخابات الأمريكية.

فيما أصدرت مجموعة من المدعين العامين من 47 ولاية أمريكية بيانًا مشتركًا يدعو المواطنين إلى الحفاظ على السلمية واحترام نزاهة العملية الانتخابية ونبذ أي شكل من أشكال العنف، في خطوة تهدف لتعزيز الاستقرار وسط توترات الانتخابات.

وفي العاصمة واشنطن، كثفت الشرطة إجراءاتها الأمنية، استعدادًا لاحتمال وقوع أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات، مع تعزيز انتشارها في المواقع الحساسة لضمان النظام والأمن خلال هذه الفترة الانتخابية الحرجة.

ترامب يهاجم وهاريس تدعو للتفاؤل

وفي ختام مسيرة استمرت قرابة عقد من الزمن هيمن فيها على المشهد السياسي الأمريكي، ألقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خطابًا قد يكون الأخير في حملاته الانتخابية، وذلك في غراند رابيدز بولاية ميشيغان.

وركز ترامب في خطابه على توجيه انتقادات حادة لمنافسته كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالية، ولزعيمة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، إلى جانب الحزب الديمقراطي.

وجه ترامب انتقادات مباشرة لهاريس، واصفًا إياها بأنها "ذات معدل ذكاء منخفض للغاية"، قائلًا: "نحن لا نحتاج إلى شخص بمعدل ذكاء منخفض". كما وصف بيلوسي بأنها "شخصية مجنونة وتغش كثيرًا"، وواصل الهجوم عليها بتعليقات قاسية.

في المقابل، اختتمت كامالا هاريس حملتها الانتخابية بأسلوب مختلف، حيث تجنبت ذكر اسم ترامب بشكل مباشر في خطابها الأخير الذي ألقته في مدينة فيلادلفيا. وقالت هاريس: "يسرني العودة إلى مدينة الحب الأخوي، حيث وُضع أساس ديمقراطيتنا"، مؤكدة أن الانتخابات الحالية فرصة لطي صفحة "عقد من السياسة التي كانت مدفوعة بالخوف والانقسام".

وختمت هاريس حديثها بقولها: "هذه الليلة، سننهي كما بدأنا، بالتفاؤل، والطاقة، والفرح".

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