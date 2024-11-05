الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

انفجار في مصفاة توبراش النفطية بتركيا (فيديو)

حريق بمصفاة نفط تركية،فيتو
حريق بمصفاة نفط تركية،فيتو

 قال طاهر بويوكاكين، رئيس بلدية إقليم قوجه إيلي الواقع شمال غرب تركيا لقناة إن.تي.في التلفزيونية، إن انفجارًا وقع في موقع مصفاة  نفط توبراش.

 

وتعد توبراش أكبر مصفاة للنفط في تركيا، وأن انفجارًا وقع أثناء أعمال حفر مخطط لها، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

انفجار في مصفاة نفط بتركيا

وأوضح بويوكاكين، بحسب وكالة "رويترز" أن الحريق في الموقع تحت السيطرة مضيفًا أن السلطات لم تتلق أي تقارير عن وقوع إصابات.

وأظهرت لقطات بثتها إن.تي.في دخانًا يتصاعد من الموقع بالقرب من إسطنبول.

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