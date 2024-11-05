انفجار في مصفاة توبراش النفطية بتركيا (فيديو)

قال طاهر بويوكاكين، رئيس بلدية إقليم قوجه إيلي الواقع شمال غرب تركيا لقناة إن.تي.في التلفزيونية، إن انفجارًا وقع في موقع مصفاة نفط توبراش.

وتعد توبراش أكبر مصفاة للنفط في تركيا، وأن انفجارًا وقع أثناء أعمال حفر مخطط لها، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

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انفجار في مصفاة توبراش-Tüpraş النفطية في مدينة إزميت شرق اسطنبول pic.twitter.com/xUxkieapq3 — M. Sıddık Yıldırım (محمد صديق يلدرم) 🇹🇷 (@SIDDIKYILDIRIMM) November 5, 2024

انفجار في مصفاة نفط بتركيا

وأوضح بويوكاكين، بحسب وكالة "رويترز" أن الحريق في الموقع تحت السيطرة مضيفًا أن السلطات لم تتلق أي تقارير عن وقوع إصابات.

وأظهرت لقطات بثتها إن.تي.في دخانًا يتصاعد من الموقع بالقرب من إسطنبول.