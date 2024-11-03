إغلاق طريق سريع في تركيا بسبب انتشار آلاف الأسماك

أعلنت السلطات التركية، عن إغلاق طريق سريع في البلاد، بعد أن انتشرت آلاف الأسماك فيه عقب تساقطها من شاحنة محملة بأطنان منها، دون ملاحظة السائق.

إغلاق طريق سريع في تركيا بسبب انتشار ألاف الأسماك

وكانت الشاحنة المغلقة تسير على طريق سريع بين ولايتي بارتين وكارابوك، وقد انفتح بابها الخلفي دون أن يلاحظ السائق الذي واصل مسيره، قبل أن يكتشف ما جرى متأخرًا

وسرعان ما أبلغ السائق الشرطة بعد أن رأى الأسماك متناثرة على مسافة طويلة من الطريق، وتعذر عليه إبعادها وقد تتسبب ذلك بحوادث للسيارات، لاسيما أن الوقت كان ليلًا.

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