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اقتصاد

89.9 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الاثنين

أسهم البورصة، فيتو
أسهم البورصة، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة  الاثنين  نسبة 89.9% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.1% والعرب على 5.0% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 65.7 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 36.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد
الصفقات. 
و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.8% وسجل العرب 6.6% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 766.0 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9,550.5 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة
بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تداولات جلسة الاثنين 

 تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الاثنين 4 نوفمبر 2024، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.224 تريليون جنيه.


وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 30650 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 38001 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 13450 نقطة.

 

كما هبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 8122 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 11320 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3172 نقطة.

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