البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات الأحد 3 نوفمبر 2024، أول جلسات شهر نوفمبر.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% عند مستوى 30950 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% عند مستوى 38356 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% عند مستوى 13569 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% عند مستوى 8144 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.30% عند مستوى 11370 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.74% عند مستوى 3191 نقطة.