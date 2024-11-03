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اقتصاد

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات  الأحد  3 نوفمبر 2024، أول  جلسات شهر نوفمبر.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95%  عند مستوى 30950 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87%  عند مستوى 38356 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94%  عند مستوى 13569 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44%  عند مستوى 8144 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.30%  عند مستوى 11370 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.74%  عند مستوى 3191 نقطة.

 

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