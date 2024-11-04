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خارج الحدود

إطلاق 25 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

 ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الاثنين، أنه تم رصد إطلاق ما لا يقل عن 25 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

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 ووسّعت إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية إلى لبنان بدءا من 23 سبتمبر، مستهدفة العديد من المناطق بما فيها العاصمة بيروت، في حملة جوية متواصلة، تلاها غزو بري للجنوب اللبناني.

وخلّف التصعيد الإسرائيلي في لبنان 2897 قتيلا و13 ألفا و150 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، مع نزوح نحو 1.4 مليون شخص، معظمهم منذ بدء العمليات الموسعة، وفق البيانات اللبنانية.

 

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