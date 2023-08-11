أهمية تلقي الأطفال تطعيم الجديري المائي للأطفال

الجديري المائي من الأمراض الفيروسية المعدية التى تنتشر بين الأطفال طوال العام وتسبب أعراضا مزعجة للطفل، وتستمر الإصابة بها مدة أسبوعين.

والجدير المائي عادة ينتشر فى فترة تغيير الفصول وفى فترة الدراسة لاختلاط الأطفال معا داخل الفصل الدراسي، ما يقلق الأمهات كثيرا.

أهمية تطعيم الجديري المائي

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الجديري المائي مرض شديد العدوى، ولكن يمكن تجنب هذه العدوى من خلال إعطاء الأطفال تطعيم الجديري، حيث يشكل لحماية الكاملة للطفل من الإصابة بالجديري المائي، كما أنه يحمى فى الكبر من الإصابة بالحزام الناري الذى يصيب أجزاء محددة بالجسم ويسبب التهابات في الجهاز العصبي.

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أسباب الجديري المائي

وأضاف عبد الحميد، أن الجديري المائي هو فيروس ينتشر بين الأطفال ويسبب طفحا جلديا بالجسم مع ظهور بقع جلدية دائمة بالوجه والجسم وتستمر لفترات طويلة حتى بعد الشفاء من المرض، وهو من أشهر أمراض الصيف بلا منازع، ولأنه مرض معد سريع الانتشار، يجب على الأمهات الحذر من اختلاط الأطفال فى أماكن مغلقة.

أهمية تطعيم الجديري المائي، فيتو

وتابع، أن الجديري المائي من الأمراض التى يصاب بها الطفل مرة واحدة فقط فى عمره فإذا حدث وأصيب به لن يصاب به مرة أخرى، ويحدث المرض بسبب فيروس ينتقل عن طريق التنفس بالهواء الملوث والرذاذ واستعمال أدوات المصاب مثل الملابس والمصافحة والملامسة، وفترة حضانة المرض تكون من يومين إلى 3 أسابيع.

أعراض الجديري المائي

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد، أن أعراض الجديري المائي تبدأ مثل أعراض نزلات البرد ثم يظهر الطفح الجلدي على جسم الطفل، ومن أعراض الجديري المائي:-

ارتفاع درجة حرارة الجسم

الصداع

الشعور بالتعب والهمدان

آلام العظام والمفاصل

ظهور طفح جلدي بالوجه والبطن ثم ينتشر بالجسم.

الطفح الجلدي عبارة عن فقاعات حمراء تحتوى على سائل شفاف اللون

الحكة.

فقدان الشهية

علاج الجديري المائي

وقال الدكتور تامر، أن علاج الجديري المائي، بسيط ولا يحتاج مضاد حيوى لأنه مرض فيروسي، فقط يحتاج بعض التعليمات منها:-

الراحة التامة في السرير.

تناول المياه والعصائر الطبيعية بقليل من السكر.

مراعاة عدم حك الفقاعات عند الاستحمام حتى لا تتسبب في ندبات للطفل.

إعطاء الطفل خافضًا للحرارة

قد يصف الطبيب مضادات التهاب وبعض مضادات الحكة.