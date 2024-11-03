أخبار الفن اليوم، حقيقة تراجع عمرو دياب عن قرار اعتزاله الغناء بالأفراح، وفاة والد زوجة طارق لطفي، هاني سلامة يعود للسينما بعد 14 عاما من الغياب

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عددا من الأحداث الهامة على المستوى الغنائي والدرامي والسينمائي، وكانت كالتالي..

بعد قرابة شهر من إعلان الفنان عمرو دياب عن اعتزاله الغناء بالأفراح، تفاجأ جمهور الهضبة بإحيائه حفل زفاف ابنة رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى، وهذا ما جعل البعض يتساءل عن حقيقة تراجعه عن هذا القرار

المطرب عمرو دياب

وقال مصدر مقرب من عمرو دياب إنه لم يتراجع في قراره مثلما يظن البعض، لكن حفل زفاف ابنة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى كان قد تعاقد عليه قبل قرار اعتزاله، كما أنه تربطه علاقة صداقة بوالد العروس، لذلك أحيا حفل الزفاف هو والمطرب اللبناني راغب علامة

أعلن الفنان طارق لطفي عن وفاة والد زوجته “حماه”، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث كتب منشورا قال فيه: “توفي إلى رحمة الله حمايا العزيز، والد زوجتي.. ربنا يرحمه ويغفر له”.

ولم يعلن طارق لطفي عن موعد الجنازة أو العزاء، واكتفى بإعلان خبر الوفاة فقط، على أن يتم تحديد موعد الجنازة خلال الساعات القليلة القادمة.

أعلنت الفنانة هند عبدالحليم عبر حسابها الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن إصابتها بشلل مؤقت في المعدة بسبب حقن التخسيس.

مرض هند عبد الحليم

وقالت هند عبدالحليم: “بشكر كل الناس اللي حاولت توصلي وتكلمني وبعتذر لهم وكل الناس اللي دعت لي أنا الحمد لله دلوقتي أحسن”

حقق فيلم المخفي في إيرادات أمس السبت 2 نوفمبر ما يقرب من 100 ألف جنيه ليحتل المركز الرابع بين الأفلام المعروضة معه.

أحداث فيلم المخفي

تدور أحداث فيلم "المخفي" حول شاب تخرج حديثًا، ويسعى لدخول مجال العمل ولكن لخجله الشديد يصدق كل ما يقال له، مما يجعله يقع فى سلسلة من المشاكل نتيجة لتعامله بصدق وحسن النية مع كل من يقابله.

وهو ما يتم تناوله بشكل كوميدى فى مواقف تحدث معه فى العمل ومع حبيبته وأهله وأصدقائه، ومع ذلك يستمر فى مواجهة الحياة بعفوية وصدق مفرط، مما يزيد من المشاكل التي يقابلها ويجعله يتعرض للخداع بشكل أكبر.

أعلنت المطربة مي فاروق عن مدير أعمالها الجديد، حيث نشرت صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تجمعها بميمي فؤاد، وعلقت عليها قائلة: “إدارة أعمالي الجديدة الأخ والصديق المحترم الأستاذ ( ميمي فؤاد) اتشرفت وسعيدة بوجودك جدا وإن شاء الله ربنا يكتب لنا النجاح والتوفيق في كل اللي جاي نورت كل فريق العمل وسعداء بيك”

هاني سلامة يعود للسينما بعد 14 عاما من الغياب

تعاقد مؤخرًا الفنان هاني سلامة على بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل اسم “الحارس”، والذي يعود به إلى السينما بعد غياب استمر قرابة 14 عاما، حيث كانت آخر أفلامه هو “واحد صحيح”، الذي عرض عام 2011، وشارك في بطولته عمرو يوسف ورانيا يوسف وياسمين رئيس وأخرجه هادي الباجوري.