الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حقيقة تراجع عمرو دياب عن قرار اعتزاله الغناء بالأفراح

عمرو دياب
عمرو دياب

بعد قرابة شهر من إعلان الفنان عمرو دياب عن اعتزاله الغناء بالأفراح، تفاجأ جمهور الهضبة بإحيائه حفل زفاف ابنة رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى، وهذا ما جعل البعض يتساءل عن حقيقة تراجعه عن هذا القرار

 

المطرب عمرو دياب

 

وقال مصدر مقرب من عمرو دياب إنه لم يتراجع في قراره مثلما يظن البعض، لكن حفل زفاف ابنة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى كان قد تعاقد عليه قبل قرار اعتزاله، كما أنه تربطه علاقة صداقة بوالد العروس، لذلك أحيا حفل الزفاف هو والمطرب اللبناني راغب علامة 

 

وأضاف المصدر أن الفنان عمرو دياب اعتذر عن العديد من حفلات الزفاف التي عرضت عليه مؤخرًا، طالبا من متعهدي الحفلات أن يعتذروا لأصحابها نظرا لقرار اعتزاله الغناء بالأفراح سواء داخل أو خارج مصر

 

حفل الجونة

 

وأحيا عمرو دياب حفلًا غنائيًّا على هامش فاعليات مهرجان الجونة السينمائي، وصعد على المسرح باغنية "يا أنا يا لأ"، ثم استكمل بعدد كبير من أغانيه، أبرزهم "اتساب، برج الحوت، انت الحظ، وياه، قمرين، العالم الله، نور العين، ليلي نهاري، وغلاوتك".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عمرو دياب ألبوم الهضبة الهضبة

مواد متعلقة

لأول مرة، عمرو دياب وراغب علامة يغنيان "حبيبي يا نور العين" بحفل زفاف ابنة هشام طلعت مصطفى (فيديو)

تعرف على الخطة الفنية لـ عمرو دياب بعد التعاقد مع «سوني»

الأكثر قراءة

بعد إعلان تمرده على بيراميدز، تعرف على قيمة عقد وراتب رمضان صبحي

هرب من أعلى سور المدرسة، التفاصيل الكاملة لمصرع طالب على يد زميله ببورسعيد

خبير اقتصادي: لولا صندوق النقد لارتفع سعر الدولار لـ 120 جنيها

رسالة محمد صلاح ترعب جماهير ليفربول

حزمة حماية اجتماعية استثنائية خلال الفترة المقبلة، رئيس خطة البرلمان يكشف التفاصيل

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير الزلازل في إثيوبيا على سد النهضة

رسميا، الدولار يتخطى الـ49 جنيها بعد زيارة بعثة صندوق النقد لمصر

فخري الفقي: أنا مصدق كلام مديرة صندوق النقد وهذا ما ستفعله معنا

منوعات

المزيد

ملك إسبانيا يتعرض لهجوم من السكان الساخطين جراء الفيضانات

إغلاق طريق سريع في تركيا بسبب انتشار آلاف الأسماك

بعد 156 عامًا، إثيوبيا تستعيد درع الإمبراطور تيودروس الثاني من بريطانيا

قصة "سنجاب" تحسم الانتخابات الأمريكية، الشرطة قتلته وديته 3 ملايين جنيه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. شروط الالتحاق بمعاهد معاوني الشرطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة حواري رسول الله (2 – 2)

5 أحكام خاصة بالصلاة حال نزول المطر

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة حواري رسول الله (1 – 2)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads