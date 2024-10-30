أولى مشاهد العتاولة 2 بدون فيفي عبده

تبدأ اليوم أسرة مسلسل العتاولة 2 تصوير أولى مشاهد العمل بمدينة الإسكندرية بالمنطقة التي تدور فيها أحداث العمل، وكان من المقرر أن تشارك الفنانة فيفي عبده في التصوير غدا، ولكن نظرا لظروف صحية تمنعها من التواجد غدا.

تفاصيل مسلسل العتاولة 2

وتدخل الفنانة زينة التي تلعب شخصية حنة في خلافات مع زوجها الذي يلعب دوره أحمد السقا ضمن أحداث مسلسل العتاولة 2.

ويحاول طارق لطفي وزوجته التي تلعب دورها الفنانة ثراء جبيل الصلح بينهما، وفي نفس الصعيد تشارك الفنانة فيفي عبده في أحداث الجزء الثاني من مسلسل العتاولة 2، والذي من المقرر أن يتم البدء في تصوير أحداثه خلال الشهر القادم.

وتلعب فيفي عبده شخصية سيدة غنية، بها بعض المحلات في نفس المنطقة التي يتواجد بها طارق لطفي وأحمد السقا وتقوم بمساعدتهم خلال أحداث العمل.

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.

ومسلسل العتاولة تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، والتي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباع خاصة وأسلوب في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار هو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.