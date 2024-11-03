الأحد 03 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

وفاة والد زوجة طارق لطفي

طارق لطفي، فيتو
طارق لطفي، فيتو

أعلن الفنان طارق لطفي عن وفاة والد زوجته “حماه”، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث كتب منشورا قال فيه: “توفي إلى رحمة الله حمايا العزيز، والد زوجتي.. ربنا يرحمه ويغفر له”.

ولم يعلن طارق لطفي عن موعد الجنازة أو العزاء، واكتفى بإعلان خبر الوفاة فقط، على أن يتم تحديد موعد الجنازة خلال الساعات القليلة القادمة. 

 

مسلسل العتاولة 2

من جانب آخر، بدأ الفنان طارق لطفي تصوير دوره بمسلسل “العتاولة 2” بمدينة الإسكندرية، تمهيدا لعرضه في شهر رمضان المقبل.

 

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى. 

ومسلسل العتاولة تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، والتي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباع خاصة وأسلوب في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار هو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته. 

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