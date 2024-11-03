الأحد 03 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

مي فاروق تعلن عن مدير أعمالها الجديد

مي فاروق وميمي فؤاد
مي فاروق وميمي فؤاد

أعلنت المطربة مي فاروق عن مدير أعمالها الجديد، حيث نشرت صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل التجتماعي “فيس بوك”، تجمعها بميمي فؤاد، وعلقت عليها قائلة: “إدارة أعمالي الجديدة الأخ والصديق المحترم الأستاذ ( ميمي فؤاد) اتشرفت وسعيدة بوجودك جدا وإن شاء الله ربنا يكتب لنا النجاح والتوفيق في كل اللي جاي نورت كل فريق العمل وسعداء بيك”

 

ميمي فؤاد

جدير بالذكر أن ميمي فؤاد تولى إدارة أعمال عدد كبير من النجوم، من بينهم الفنان تامر حسني وشيرين عبد الوهاب وأحمد جمال وآخرون 

حفل ليلة عبد الوهاب

من جانب آخر ألهبت الفنانة مي فاروق، حماس جمهورها بحفل ليلة عبد الوهاب التي أقيمت مؤخرا على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، بأغاني كوكب الشرق أم كلثوم. 

 

وتألقت مي فاروق خلال الحفل بأغنية أغدا ألقاك وسط تفاعل كبير من الجمهور، وأطلت على جمهورها بالأبيض.

 

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مى فاروق ابنة الفنانة مي فاروق أغنية مي فاروق

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