هند عبدالحليم تعلن إصابتها بشلل في المعدة
أعلنت الفنانة هند عبدالحليم عبر حسابها الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن إصابتها بشلل مؤقت في المعدة بسبب حقن التخسيس.
مرض هند عبدالحليم
وقالت هند عبدالحليم: “بشكر كل الناس اللي حاولت توصلي وتكلمني وبعتذر لهم وكل الناس اللي دعت لي أنا الحمد لله دلوقتي أحسن”
وأضافت: “اللي حصلي ده بسبب حقن التخسيس مطولتش فيها خدت شهر وأسبوع فيها وتعبت جدا ودخلت المستشفى وحصلي شلل مؤقت في المعدة أدت إلى إني مش عارفة أكل وألم رهيب وكنت قاعدة على المحاليل”.
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