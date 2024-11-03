أخبار الرياضة اليوم، رسالة محمد صلاح ترعب جماهير ليفربول، رمضان صبحي يعلن التمرد في بيراميدز، طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة ناصر ماهر وموقفه من مباراة سموحة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

هاجم علي ياسر لاعب نادي الزمالك السابق، مجلس الإدارة بعد عدم قيده في قائمة الأبيض وفسخ عقده دون علمه على حد وصف اللاعب.

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها ناصر ماهر لاعب وسط الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة البنك الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

فاز فريق برشلونة على نظيره إسبانيول بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "لويس كومبانيس"، في الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني.

نشر محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة مساء اليوم الأحد، بثت الرعب في قلوب جماهير الريدز، بعد ساعات من الفوز على برايتون في البريميرليج.

أعلن رمضان صبحي لاعب فريق نادي بيراميدز التمرد على الجهاز الفني وإدارة النادي وعدم المشاركة بمباريات الفريق.

دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات قوية مع لاعب فريق النادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ ومنتخب مصر الأوليمبي محمد رأفت للحصول على خدماته بعد إشادة جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض باللاعب أثناء متابعته في لقاء القطبين ببطولة الجمهورية والذي أقيم الشهر الماضي على ملعب حلمي زامورا.

الدوري المصري، أسدل الستار على مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز بفوز كبير للنادي الأهلي حامل اللقب على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف لهدفين.

دخل مانشستر سيتي الإنجليزي، سباق التعاقد مع عمر مرموش نجم منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستوى المتميز الذي يقدمه في الموسم الحالي.

النادي الأهلي، قال مصدر داخل الأهلي: إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي طلب من محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي التقليل من ظهوره الإعلامي وتصريحاته خلال الأيام القادمة بعد أن ظهر بكثافة الايام الماضية، مؤكدًا أن رئيس الأهلي طلب من رمضان أيضًا عدم إعلان أي قرارات دون التنسيق معه وذلك بعد أزمة عماد فاروق المعد النفسي الذي قدم اعتذاره مؤخرًا عن العمل في جهاز مارسيل كولر.

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، على استدعاء أربعة لاعبين من الزمالك لمعسكر الفراعنة المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل استعدادًا لمواجهتي الرأس الأخضر وبتسوانا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.