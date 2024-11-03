لاعب الزمالك يفتح النار على الإدارة بعد فسخ عقده: بتيجوا على المحترم والمتربي

هاجم علي ياسر لاعب نادي الزمالك السابق، مجلس الإدارة بعد عدم قيده في قائمة الأبيض وفسخ عقده دون علمه على حد وصف اللاعب.

وكتب علي ياسر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: “(وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا) بعد إغلاق القيد حابب أقول حاجة بس بعد ما قطعت إعارتي مع نادي مودرن سبورت (فيوتشر) لحد النهارده الصبح كنت مفكر إني متقيد في نادي الزمالك زي ما اتقال ليا”.

وتابع: "بعد محاولات كتيرة من التواصل مع مسئولين النادي قبل إغلاق القيد لا حد سأل فيا ولا اتواصل معايا عشان أعمل أبسط حقوقي اني انزل اتمرن حتي بعد ما رحت النادي اسأل علي موقفي واني محتاج اعرف هعمل ايه لأني قاعد ف البيت بقالي شهرين وهقعد في البيت لحد شهر يناير".

وأضاف: "اتفاجئت أن النادي استغني عني قبل ما القيد يقفل بدون علمي لا حد كلف نفسه ثانية يكلمني يقولي علي حاجه ولا حد كلف نفسه ثانية يرد عليا عشان اعرف موقفي بعد ما اتقال ليا قبل كده من مدير الكورة اني متقيد في النادي لحد دلوقتي انا قاعد في البيت بسبب تعاملي بإحترام واحتراف زي ما اتربيت واتعلمت من وأنا صغير بس في الكورة ساعات بيجوا علي المحترم والمتربي شوية ودايما هيفضل عندي قناعة ان في الكورة زي ما في الحلو في الوحش وده جزء كبير من الكورة فبكل الظروف هنعدي ونستحمله عشان دي الحاجه اللي الواحد بيعرف يعملها وبيحبها.

وواصل: "الله يعلم اني محب ومشجع لنادي الزمالك منذ الصغر وانني كنت أتمني أتوج مع نادي الزمالك بكل شئ لان ده حلمي منذ الصغر لكن بعض الناس كان لها رأي آخر".

وأتم: “لكن حابب أشكر الجمهور واللاعيبة والمدربين اللي وقفوا معايا وسندوني في أول ظهور ليا مع نادي الزمالك وفضهري من وأنا صغير داخل جدران نادي الزمالك ودايما كانوا إخواتي الكبار ودايما كنت بتعلم منهم ونسأل الله التوفيق فما هو قادم ليا ولنادي الزمالك وشكرا”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط، فيما يحتل سموحة المركز الثاني بنفس النقاط.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

موقف ناصر ماهر من مباراة سموحة

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها ناصر ماهر لاعب وسط الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة البنك الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، إن الأشعة والفحوصات التي خضع لها اللاعب مطمئنة، وأثبتت أن ناصر ماهر يعاني من إجهاد في العضلة الضامة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن لاعب الوسط سيكون جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق خلال مباراة سموحة المقبلة.