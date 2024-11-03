الخطيب يطلب من رمضان التقليل من الظهور الإعلامي لهذا السبب

النادي الأهلي، قال مصدر داخل الأهلي: إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي طلب من محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي التقليل من ظهوره الإعلامي وتصريحاته خلال الأيام القادمة بعد أن ظهر بكثافة الايام الماضية، مؤكدًا أن رئيس الأهلي طلب من رمضان أيضًا عدم إعلان أي قرارات دون التنسيق معه وذلك بعد أزمة عماد فاروق المعد النفسي الذي قدم اعتذاره مؤخرًا عن العمل في جهاز مارسيل كولر.

طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الجهاز الطبي تجهيز تقرير شامل عن موقف ياسر إبراهيم الذي يعاني من الإصابة في منطقة الحوض حيث يرغب السويسري في الوقوف على موقف اللاعب الذي غاب عن مباراة سيراميكا امس.

قال مصدر داخل الأهلي: إن محمود كهربا لاعب الفريق يخضع للفحص الطبي اليوم للوقوف على موقفه بشأن المشاركة من عدمها في التدريبات الجماعية بعد شكواه من آلام في الركبة تلك التي أبعدته عن مباراة سيراميكا أمس في افتتاحية مسابقة الدوري الممتاز.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع يوسف أيمن مدافع الفريق على هامش مران الفريق اليوم من أجل تحضيره نفسيًّا للتعامل مع الانتقادات التي تعرض لها أمس بعد مشاركته في الشوط الأول من مباراة سيراميكا والتي ظهر فيها بشكل غير مرضى لطمرحات جماهير الأهلي.

وقام كولر باستبدال يوسف أيمن بين شوطي مباراة سيراميكا كليوباترا أمس مؤكدا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أنه فضل استبدال اللاعب من أجل الحفاظ عليه.

تأكد غياب أشرف داري مدافع الأهلي عن قائمة الأهلي أمام زد الخميس القادم بسبب استمرار إصابته في كاحل القدم حيث حصل كولر علي تقرير طبي يؤكد عدم جاهزية اللاعب ومن ثم خروجه من الحسابات الفنية.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادًا لمواجهة زد الخميس القادم وأيضًا للحديث عن سلبيات وايجابيات مباراة امس أمام سيراميكا.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته دون الحصول على راحة سلبية بعد الفوز امس على سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين في ضربة البداية للموسم الجديد.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام نظيره زد الخميس القادم في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سي

ويواجه فريق الأهلي نظيره زد إف سى فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وزد إف سي

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وزد إف سي في الجولة الثانية للدوري المصري.