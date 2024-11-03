الأحد 03 نوفمبر 2024
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رياضة

من يعوض غياب زيزو أمام سموحة في الدوري الممتاز؟

زيزو
زيزو

كشف مصدر في الجهاز الفني لنادي الزمالك عن خطة البرتغالي جوزيه جوميز لتعويض غياب أحمد سيد زيزو لاعب الأبيض عن مباراة سموحة المقبلة في الدوري الممتاز.

وكان الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أكد أن الفحوصات التي خضع لها أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق أثبتت إصابته بمزق من الدرجة الأولى بالعضلة الخلفية، وسيحتاج لفترة راحة لمدة أسبوعين قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

 

من يعوض غياب زيزو أمام سموحة

وقال المصدر إن جوميز يفاضل بين كونراد ميشالاك وأحمد فتوح لتعويض غياب زيزو في مركز الجناح الأيمن أمام سموحة.

وأضاف: حتى الأن لم يستقر جوميز على بديل زيزو في لقاء سموحة والتدريبات القادمة ستحسم هوية المشارك في هذا المركز والأقرب ميشالاك أو فتوح.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ميشالاك 
ميشالاك 

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبوتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط، فيما يحتل سموحة المركز الثاني بنفس النقاط.

وحقق  فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت  باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

موقف ناصر ماهر من مباراة سموحة 

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها ناصر ماهر لاعب وسط الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة البنك الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.


وقال محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، إن الأشعة والفحوصات التي خضع لها اللاعب مطمئنة، وأثبتت أن  ناصر ماهر يعاني من إجهاد في العضلة الضامة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن لاعب الوسط سيكون جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق خلال مباراة سموحة المقبلة.

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة ناصر ماهر وموقفه من مباراة سموحة

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