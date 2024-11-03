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رياضة

حسام حسن يستقر على استدعاء رباعي الزمالك لمعسكر منتخب مصر

منتخب مصر الوطني،
منتخب مصر الوطني، فيتو

منتخب مصر، استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، على استدعاء أربعة لاعبين من الزمالك لمعسكر الفراعنة المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل استعدادًا لمواجهتي الرأس الأخضر وبتسوانا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

واللاعبون الأربعة هم: محمد عواد – حسام عبد المجيد – ناصر ماهر – محمد شحاتة 

فيما يحيط الغموض بموقف أحمد فتوح الظهير الأيسر من الإنضمام لمعسكر الفراعنة المقبل، خاصة أنه بعيد عن المشاركة في المباريات منذ فترة طويلة، بسبب أزمته الأخيرة ومحاكمته بسبب تورطه في حادث سير 

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو

غياب زيزو عن منتخب مصر للإصابة

وتأكد غياب أحمد مصطفى زيزو عن معسكر منتخب مصر المقبل، بعد إصابته بمزق من الدرجة الأولى بالعضلة الخلفية، وسيحتاج لفترة راحة لمدة أسبوعين قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر بأجندة نوفمبر


وينطلق معسكر منتخب مصر الوطني أحد يومي 9 أو 10 نوفمبر المقبلين، عقب انتهاء مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، خاصة أن الأجندة الدولية للفيفا ستنطلق يوم 11 نوفمبر.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة 

ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع الفراعنة بمنتخب بتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

 

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