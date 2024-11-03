الأحد 03 نوفمبر 2024
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رياضة

رسالة محمد صلاح ترعب جماهير ليفربول

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

نشر محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة مساء اليوم الأحد، بثت الرعب في قلوب جماهير الريدز، بعد ساعات من الفوز على برايتون في البريميرليج.

وسجل محمد صلاح هدفا رائعا في انتفاضة ليفربول بالفوز 2-1 على برايتون وتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بـ25 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه، بعد خسارة آرسنال ومانشستر سيتي، وعاد ليفربول إلى القمة على حساب حامل اللقب بفارق 6 نقاط أمام نوتنجهام فورست ثالث الترتيب، و7 نقاط أمام الجانرز.

 

رسالة محمد صلاح 

ونشر محمد صلاح رسالة مساء اليوم الأحد، على جماهير نادي ليفربول قال فيها: "إن قمة جدول الترتيب هي المكان الذي ينتمي إليه هذا النادي. لا شيء أقل من ذلك. كل الفرق تفوز بالمباريات، ولكن هناك بطلا واحدا فقط في النهاية.. هذا ما نريده. شكرًا لكم على دعمكم الليلة الماضية. بغض النظر عما يحدث، لن أنسى أبدًا شعور التسجيل في أنفيلد".

 

رسالة صلاح تثير مخاوف جماهير ليفربول 

وأثارت تلك الكلمات مخاوف جماهير نادي ليفربول، خاصة وأن بها الكثير من المعاني بشأن رحيل منتظر للنجم المصري.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول نهاية الموسم، وحتى الآن ليس هناك أي إشارة إلى عرض صفقة جديدة على اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا.

وارتبط صلاح ارتباطًا كبيرًا بالدوري السعودي على مدار العام الماضي، إذ رفض ليفربول عرضًا من نادي الاتحاد بما يزيد على 100 مليون جنيه إسترليني للنجم المصري، خلال الصيف المنصرم.

وفي يونيو 2024، جدد الاتحاد المحادثات، لضم محمد صلاح لكن النجم المصري رفض مغادرة فريقه.

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