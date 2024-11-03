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رياضة

مانشستر سيتي يرصد مبلغا ضخما لضم عمر مرموش

عمر مرموش
عمر مرموش

دخل مانشستر سيتي الإنجليزي، سباق التعاقد مع عمر مرموش نجم منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستوى المتميز الذي يقدمه في الموسم الحالي.

وتمكن عمر مرموش من تسجيل 12 هدفًا وصناعة 9، في 14 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم مع مع آينتراخت فرانكفورت، كما سجل 10 أهداف في النسخة الحالية من الدوري الألماني، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف هاري كين.

وذكرت تقارير صحفية، في الفترة الأخيرة، أن مرموش مطلوب بقوة في  الدوري الإنجليزي، من قِبل عدة أندية على رأسها ليفربول، إلى جانب آرسنال، تشيلسي، مانشستر يونايتد، كما أكدت تقارير أخرى اليوم أن نادي بايرن ميونخ يفكر في التعاقد مع مرموش الصيف القادم.

وكشفت شبكة "fichajes" الإنجليزية أن مرموش مطلوب من قِبل نادِ آخر، في ظل تألقه اللافت للأنظار، حيث يتواجد على رادار مانشستر سيتي، وحامل لقب الدوري الإنجليزي بقيادة بيب جوارديولا يركز على تطوير المواهب الشابة والبحث عن لاعبين يناسبون طريقتهم في اللعب.

وأضافت الشبكة الإنجليزية أن عمر مرموش مناسب تماما لأسلوب بيب جوارديولا بسبب قدرته على الضغط والمساهمة في بناء اللعب، بجانب خبرته في الدوري الألماني التي ستساعده على التكيف بسرعة مع الدوري الإنجليزي.

وتابعت:  "مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع مهاجم جديد، رغم أن إيرلينج هالاند يُعد عنصرًا أساسيًا في هجوم مانشستر سيتي وأحد أبرز الهدافين في أوروبا، فإن رحيله المحتمل سيخلق فراغًا كبيرًا في ملعب "الاتحاد".

وشددت الشبكة الإنجليزي على أن مانشستر سيتي رصد 60 مليون يورو، لضم عمر مرموش الذي تبلغ قيمته التسويقية 40 مليون يورو.

 

نتائج قرعة دور الـ16 من كأس ألمانيا

فيما أجريت اليوم قرعة دور الـ 16 من كأس ألمانيا، لموسم 2024/2025، والتي أسفرت عن مواجهة آينتراخت فرانكفورت الذي يلعب ضمن صفوفه عمر مرموش نجم منتخب مصر ضد لايبزج ثاني الدوري الألماني.

كما شهدت مواجهات دور الـ16 من كأس ألمانيا قمة نارية بين بايرن ميونيخ مع باير ليفركوزن حامل اللقب

 

قرعة دور الـ16 من كأس ألمانيا

وجاءت القرعة بالكامل كالتالي:

أرمينيا بيليفيلد × فرايبورج.

بايرن ميونيخ × باير ليفركوزن.

فيردر بريمين – دارمشتات.

لايبزج × آينتراخت فرانكفورت.

كارلسروهر × أوجسبورج.

جاهن ريهينسبرج × شتوتجارت.

كولن × هيرتا برلين.

فولفسبورج × هوفنهايم.

وتقام المباريات في يومي 3 و4 ديسمبر المقبل.

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