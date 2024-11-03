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رياضة

رمضان صبحي يعلن حالة التمرد في بيراميدز، التفاصيل الكاملة

رمضان صبحي، فيتو
رمضان صبحي، فيتو

أعلن رمضان صبحي لاعب فريق نادي بيراميدز التمرد على الجهاز الفني وإدارة النادي وعدم المشاركة بمباريات الفريق.

غياب رمضان صبحي عن مباراة بتروجت 

وغاب رمضان صبحي عن مباراة الفريق السماوي الأولي ببطولة الدوري المصري أمام بتروجت 

تمرد رمضان صبحي في بيراميدز

وعلمت فيتو من مصادر مطلعة، أن سبب تمرد رمضان صبحي هو عدم صرف القسط الخاص بقيمة عقده خلال الشهر المنقضي لرغبة بيراميدز في تخفيض قيمة عقده وهو ما رفضه اللاعب.

ويواصل اللاعب تغيبه عن تدريبات الفريق ومن المتوقع غيابه أيضًا عن مباراة الفريق القادمة أمام إنبي.

بيراميدز يفوز علي نادي سمنود بثمانية أهداف 

وحقق فريق نادي بيراميدز الفوز على ضيفه نادي سمنود بثمانية أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على ستاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات بيراميدز لمواجهة نادي إنبي في الجولة الثانية من بطولة الدوري.

سجل أهداف بيراميدز في اللقاء، محمود دونجا "هدفين"، ومروان حمدي، ومصطفى فتحي، ودودو الجباس وعماد ميهوب، وعلي جبر، وعبد الرحمن مجدي.

بدأ بيراميدز الشوط الأول والذي انتهى بتقدم الفريق برباعية نظيفة بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - كريم حافظ - علي جبر - طارق علاء

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - محمود دونجا - مصطفى فتحي - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: مروان حمدي

وفي الشوط الثاني، شارك أحمد ميهوب وعماد ميهوب ودودو الجباس.

 

استبعاد رمضان صبحي من قائمة بيراميدز لمواجهة بتروجت بالدوري الممتاز

موعد مباراة بيراميدز بالجولة الاولي بالدوري الممتاز

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