«القاهرة السينمائي» يكشف قائمة العروض المشاركة بمسابقة الأفلام القصيرة بدورته الـ 45

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تفاصيل العروض المشاركة بمسابقة الأفلام القصيرة، بالدورة الـ 45، التي ستنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالي.

وتتنوع العروض التي تم الكشف عنها خلال مؤتمر صحفي انطلق قبل قليل، ما بين أفلام تعرض لأول مرة دوليا وعالميا، وأخرى لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاءت كالآتي:

طائر يحلق | A Bird Flew

ليناد باخارو دي لا هوث

كولومبيا، كوبا | روائي | ٢٠٢٤ | ٢٠ د

حينما ترفرف العصافير، يستعيد بولوي ذكرى فقدان صديقه بينما يتوجب عليه الاستعداد للتدريب الصباحي.

أبو جودي | Abu Judy

عادل أحمد يحيى

مصر | روائي | ٢٠٢٤ | ١٧ د

جودي، فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات، اعتادت الذهاب مع والدها إلى العمل. في أحد الأيام يحدث موقف غير عادي سيشكل تحديًا كبيرًا في علاقتهما!

حياة شاعرية مملة | A Boring Poetic Life

معتصم طه

إيطاليا، فلسطين | روائي | ٢٠٢٤ | ٩ د

في جنوب إيطاليا، يساعد ابن والده المسن في تذكر الأبيات التي كانت تملأ حياته فيما مضى.

خطأ شبه مؤكد | Almost Certainly False

كانسي بايدر - Cansu Baydar

تركيا | روائي | ٢٠٢٤ | ٢٠ د

بعد فرارهما من الحرب في سوريا، تجد هناء وشقيقها نادر نفسيهما في حي متهالك في إسطنبول. تحاول تلبية احتياجاتهما بينما تتعرف على شاب تركي في إحدى السهرات.

نهار عابر | A Passing Day

رشا شاهين

مصر، سوريا | روائي | ٢٠٢٤ | ٢٤ د

تتغير حياة إمرأة بسبب الحرب، وتضطر لممارسة البغاء مع رجل يبحث عن المتعة. يتحول لقائهما القصير إلى لمحة من حياتها السابقة.

سيء للحظة | Bad For a Moment

دانيال سوارس

البرتغال | روائي | ٢٠٢٤ | ١٥ د

تحدث أزمة في بنية فريق عمل أحد الاستوديوهات الهندسية، مما يضطر مالك الاستوديو لمواجهة أهالي الحي الفقير الذي يعمل الاستوديو على تحسينه.

ديفيد | David

كاي شيو، جيكسي هونج

الصين | تحريك | ٢٠٢٤ | ٩ د

في بلدة صغيرة في شمال شرق البلاد، صورة طفولة ضائعة. صوت صفارة القطار يجلب ذكريات الركض في حقول عباد الشمس. أعتقد أن هناك ذاتًا أخرى موجودة، مثل ديوي وأنا.

١/٢ رﺣﻠﺔ | Does it Hurt Too Bad to Look at Me?

رنا مطر

المملكة العربية السعودية | روائي | ٢٠٢٤ || ١٥ د

تخوض شابة رحلة لاكتشاف الذات والآخرين المقربين منها، بما في ذلك والدها وخطيبها، خلال رحلة على الطريق، متسائلة: "هل يؤلمك كثيرًا أن تنظر إلي؟".

ماء يكفي للغرق | Enough Water to Drown

جوزيف عادل

مصر، الإمارات العربية المتحدة | روائي | ٢٠٢٣ | ١٤ د

في ضريح مقدس مخصص للنساء، يجد البطريرك نفسه عالقًا في شبكة من الهوس والشك، حينما تخالف فتاة تزور الضريح لأول مرة القواعد الصارمة له. بينما يتصارع مع شياطينه الداخلية.

زيارة عالحارة | For Good Luck

سامر بطيخي

الأردن | روائي | ٢٠٢٤ | ١٨ د

في حي بلا أحذية يهيمن عليه دكتاتور يُدعى سليم، في الوقت نفسه تبتكر الشابة الطموحة سما مخططا لمساعدة القرية وإشعال ثورة ضد سليم وكشف الأكاذيب .

لو كنا طيورًا | If We Were Birds

آنا نيبيرت

النمسا، ألمانيا | روائي | ٢٠٢٤ | ١٧ د

ماريا طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات، يهيمن عليها شعور كبير بالخجل ما يدفعها لتدوين ملاحظات سرية حول ما تشعر به، وهو ما يعرضها وأقرب أصدقائها إلى خطر وشيك.

كاواوسو | Kawauso

أكيهيتو إيزوهارا

اليابان | تحريك | ٢٠٢٤ | ١٦ د

"كاواوسو" تعني قضاعة الأنهار اليابانية (ثعلب الماء). ذات يوم، تلتقي فتاة بقضاعة نهرية يابانية. يحاولان التواصل، لكن الأمور لا تسير على ما يرام. ذلك لأن قضاعة الأنهار اليابانية قد انقرضت بالفعل.

حب جارك | Love, Your Neighbour

جيثرو ويستراد

جنوب أفريقيا | وثائقي | ٢٠٢٣ | ٨ د

يعود مخرج سينمائي إلى منزل عائلته في ديربان بجنوب إفريقيا ليعزل نفسه أثناء الحجر الصحي على مستوى البلاد. وتكون وسيلة التواصل الوحيدة مع الجيران هي مجموعة "واتس آب" لمراقبة الجريمة.

مانجو | Mango

راندا علي

مصر | روائي | ٢٠٢٤| ٢٢ د

خلال صيف أغسطس الحار في القاهرة، تكافح نادية حزن ابتعادها عن والدها وشجرة المانجو الخاصة به.

دليل طلاق | Manual for a divorce

بيتر غيسكيير

بلجيكا| روائي | ٢٠٢٤ | ١٢ د

أب وأم يعيشان بسعادة مع أبنائهم حتى يقرر أحد الأبناء الانفصال، يقسم البيت إلى نصفين، وتنهار الأسرة قسريا بفعل الطلاق، كما تتبدل الحياة بشكل أسبوعي خلال مبادلة الأبناء والمنازل.

ذكريات شمس لم تولد | Memories of an Unborn Sun

مارسيل مرجان

الجزائر، هولندا، فرنسا | وثائقي | ٢٠٢٤ | ٢٢ د

كل عام، يهاجر الآلاف من الصينيين للعمل في مواقع البناء في الجزائر، حيث يعيشون في قواعد معزولة في الصحراء. بعضهم يموت هناك دون أن يتم إعادته إلى وطنه.

بعد ذلك لم يحدث شئ | Nothing Happens After That

إبراهيم عمر - Ibrahim Omar

السودان، مصر | روائي | ٢٠٢٤ | ١٢ د

في محاولة دؤوبة، يسعى توماس لإيجاد مكان راحة أخير لطفله الوحيد، لكنه يفاجأ بأن اليوم ليس اليوم المناسب للقيام بذلك.

جفاف | On the Dry Bank of the River

المراد الديب

ألمانيا | روائي | ٢٠٢٤ | ٢٣ د

خلال الحرب، يتوفى الأب، ويتجمع باقي أفراد العائلة. يجب على ثلاثة أشقاء، بعد سنوات من الانفصال، التعامل مع علاقاتهم المتصدعة ووفاة الأب.

الذهاب على الأجنحة المنهكة | On Weary Wings Go By

أنو-لاورا توتيليبرج

إستونيا، ليتوانيا | تحريك | ٢٠٢٤ | ١١ د

قصيدة شتوية عن الطبيعة الإسكندنافية. تشرق الشمس بشكل منخفض وتقصُر الأيام. الطيور تطير نحو الجنوب. فقط فتاة خزفية صغيرة تتجول في المشهد المهجور بلا مخرج.

أمنية أخيرة | One Last Wish

عريب زعيتر

الأردن | روائي | ٢٠٢٤ | ١٦ د

تحب سيرين جدتها إلى درجة أنها تبدأ رحلة طويلة لتلتقي بها بعد أن سمعت أنها مريضة. على الرغم من صعوبة فهم رغبات جدتها، فإن تنفيذها أصعب بكثير.

ظلنا | Our Own Shadow

أجوستينا سانشيز جافيير

ألمانيا، الأرجنتين | روائي | ٢٠٢٤ | ٢٠ د

في مكانٍ ما بالأرجنتين، حيث تتداعى الغابات، يتأمل عدد قليل من النساء وطفل بصيص أمل ممكن.

خوخ | Peaches

جوستين برينس

كندا | روائي | ٢٠٢٣ | ١٨ د

في يونيو 2010، حيث يبلغ كل من جوليا ورفاييل الحادية عشر من عمرهما، يعرفان سويا كيف يمضيان الوقت، ما بين تمشية جراء الجيران ولعب الموسيقى، سيرة ذاتية تحمل الحنين واللحظات الأخيرة من صيف يشكل معبرا من الطفولة إلى المراهقة.

حديقة الكمثرى | Pear Garden

شاداب شايجان

ألمانيا | تحريك | ٢٠٢٤ | ٧ د

تزور ليلى، البالغة من العمر ست سنوات، جدتها بعد أن خضعت الجدة لعملية استئصال الثدي. في الليل، تكتشف ليلى أن ظل جدتها يحمل الثديين، فتتبعها وتحاول استعادتهما لجدتها.

ضوء الشارع | Street Light

رومان دومون

فرنسا، كندا | روائي | ٢٠٢٤ | ١٦ د

في شارع كلينانكور، حينما ينطفئ ضوء الشارع على سينمائي أن يجد إنسانيته والسينما التي يحب.

أهازيج | The chant

مي غوتي

الأردن | روائي | ٢٠٢٤ | ٢٢ د

في عادة فلسطينية قديمة، لا تتذكر مريم (74 عامًا)، التي تعاني من ألزهايمر، سوى أناشيد نداء المطر من شبابها. وبينما كانت تتجول في الشوارع، وجدتها جارتها آية (34 عامًا) التي تنتظر نتائج التلقيح الصناعي بفارغ الصبر.

انصراف | The Last Dismissal

جواهر العامري

المملكة العربية السعودية، مصر | روائي | ٢٠٢٤ | ١٢ د

على المراهقة "الجديل" أن تتصالح مع حزنها بعد وفاة صديقتها، ما يفجر احتقانها هو حضور محاضرة عن تكفين الموتى في المدرسة، ومشاهدة صديقتها وهي مكفنة.

الأم والدب | The Mother and the Bear

ياسمينا الكمالي

مصر | وثائقي | ٢٠٢٣ | ١٢ د

من خلال العلاقة المعقدة بين الأم ووالدتها، تتعمق الأم وابنتها في تاريخ عائلتهما وتعقيدات علاقتهما كأم وابنتها.

غنينا قصيدة | The Poem We Sang

آني سكاب

فلسطين |وثائقي | ٢٠٢٣ |٢٠ د

فيلم وثائقي تجريبي يعتمد على الأبيض والأسود لسرد حكايته وتأمله في معاني الحب المختلفة، حب العائلة، والشوق إلى الوطن في محاولة لتجاوز تجربة التهجير القسري.

بشرة غير مألوفة | Unfamiliar Skin

جوستافو ميلان

البرازيل | روائي | ٢٠٢٤ | ١٧ د

أثناء عطلة عيد الفصح، تنتهي علاقة حميمة تجمع بين صبي في 12 من عمره ووالدته بعد أن يختبر أول صحوة جنسية في حياته.

زيتونتي | What Happened To My Olive Tree?

سما زهير

ألمانيا، العراق، مصر | وثائقي | ٢٠٢٤ | ٢٢ د

بينما تكافح مع اضطراب ما بعد الصدمة وفقدان الذاكرة، تحاول استعادة ذكرياتها وهي في مأمن بالقاهرة، يظل سؤال واحد يشغلها: "ماذا حدث لشجرة الزيتون الخاصة بي في بغداد؟".

عقبالك يا قلبي | Wishes For My Heart

شيرين دياب

مصر | روائي | ٢٠٢٤ | ٢٠ د

عامل توصيل طلبات يؤدي عمله المعتاد، وبينما يقوم بتوصيل أحد الشحنات، تخرج الأمور فجأة عن السيطرة.

هبوط | You Land

ديبورا مايتي

المملكة المتحدة | روائي | ٢٠٢٤ | ١٦ د

في الريف الاسكتلندي البعيد، تجد امرأة مضطهدة نفسها متورطة في ثقافة المؤثرين "الإنفلونسرز" المكتشفة حديثًا، بينما تبحث عن فترة راحة من رتابة الحياة الريفية، وثقل واجبات تقديم الرعاية.