أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية.. خطة لإحياء وتحديث "الدلتا للأسمدة".. واحذر التسوق خلال موسم الجمعة البيضاء دون اتباع هذه النصائح

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية داخل شركة الدلتا للأسمدة (سماد طلخا) بمحافظة الدقهلية، شملت مصانع الأمونيا واليوريا ووحدة الكهرباء والمخازن والمركز المصري لتطوير الأسمدة ومستشفى السماد.

يأتى ذلك في إطار استراتيجية العمل وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل والتوجه العام لدعم الصناعة وتحديث الصناعات القائمة بالتكنولوجيات الحديثة، والجولات الميدانية المستمرة للوقوف على أوضاع الشركات التابعة وبحث سبل تطويرها.

فقدت أسعار الذهب على مدار يومين نحو 20 جنيها فى الجرام الواحد داخل الأسواق وسط حالة من الترقب لاجتماعات الفيدرالى الأمريكي القادمة على المستوى العالمى وزيارة مسئولى صندوق النقد الدولى.

سجلت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

تصدرت 5 أسهم بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة من حيث قيم التداول - بدون الصفقات خلال شهر أكتوبر.

كشف الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي، حقيقة وجود تعويم جديد للجنيه مع الارتفاع الطفيف في سعر صرف الدولار بالبنوك.

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن تقرير وكالة فيتش لـ التصنيف الائتماني عن رفع تصنيف مصر إلى B في غاية الأهمية، وهي عبارة عن نظرة من أهم الوكالات العالمية للقدرات الاقتصادية المصرية، مشيرًا إلى أن المراجعة الأساسية أجرتها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وهذا يؤكد التحسن الكبير في قدرات مصر الاقتصادية.

شعبة البيض تكشف مفاجأة عن سعر ووزن المستورد

قال حمادة إبراهيم نائب رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد عام منتجي الدواجن: إن أسعار البيض والدواجن تشهد انخفاض ملحوظ في نفس التوقيت من كل عام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: سعر البيضة حاليا يتراوح ما بين 5.5 جنيه إلى 6 جنيهات.

تراجع سعر الجنيه الذهب خلال أمس واليوم بقيمة تصل إلى 160 جنيها فى سعر الجنيه الذهب داخل الأسواق المحلية.

ووصل سعر الجنيه الذهب فى تعاملات اليوم السبت داخل الأسواق 30160 جنيها.

أعلنت شركة "نيسان أمريكا الشمالية" عزمها استدعاء 4036 سيارة، وذلك وفق مذكرة استدعاء نشرتها الإدارة الوطنية لسلامة الطرق السريعة في الولايات المتحدة، على الإنترنت، ويشمل الاستدعاء سيارات نيسان زد إنتاج 2023-2024.

يقوم العديد من المستخدمين فى مصر حاليا بالبحث عبر المواقع الإلكترونية على الإنترنت عن أفضل العروض الخاصة خلال موسم الجمعة البيضاء لكن فى الوقت نفسه لايدركون كيفية التسوق الآمن، ولذلك نقدم خلال السطور نصائح للتسوق بأمان خلال موسم الجمعة البيضاء.